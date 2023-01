Κοινωνία

Μηχανή παρέσυρε γιαγιά με παιδικό καρότσι - Ο οδηγός εγκατέλειψε γυναίκα και παιδί

Πως ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Στο νσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα. Αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του οδηγού.

(εικόνα αρχείου)

Στο νοσοκομείο διεκομίσθη μια 64χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το απόγευμα της Τρίτης, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:15. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 23χρονης, παρέσυρε τη γυναίκα στην οδό Παπαναστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 64χρονη ήταν μαζί με το εγγονάκι της το οποίο βρισκόταν στο παιδικό καρότσι!

Μετά την παράσυρση ο 23χρονος εγκατέλειψε το σημείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά ενώ το βρέφος είναι καλά στην υγεία του. Η γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” και σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί κάκωση ώμου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν λίγο αργότερα τον 23χρονο ασυνείδητο οδηγό και να του περάσουν χειροπέδες.

Πηγή: thestival.gr

