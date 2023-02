Κόσμος

Ουκρανία - Λαβρόφ: Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο από τις παραδόσεις όπλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα κάνουν το παν προκειμένου τα σχέδια της Δύσης όσον αφορά την Ουκρανία να μείνουν ανεφάρμοστα.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο από στρατιωτική σκοπιά στην Ουκρανία καθώς χώρες μέλη του NATO συνεχίζουν να εξοπλίζουν τον ουκρανικό στρατό, τόνισε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στον αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι χθες Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο ΥΠΕΞ στη Μόσχα, ο κ. Λαβρόφ διεμήνυσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα κάνουν το παν προκειμένου τα σχέδια της Δύσης όσον αφορά την Ουκρανία να μείνουν ανεφάρμοστα.

«Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην επιτρέψουμε η Ουκρανία να γίνει ακόμα μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά μας», είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις από δυτικές πρωτεύουσες περί παραδόσεων βαρέων αρμάτων μάχης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022. Κατηγορούνται για τεράστιες καταστροφές σε τομείς όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υποδομών κλειδιών, όπως τα δίκτυα παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και ύδρευσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούνται επίσης για τους θανάτους 7.000 και πλέον αμάχων από τον ΟΗΕ.

Ο κ. Λαβρόφ επιβεβαίωσε πως η συνάντηση έγινε διότι ο αιγύπτιος ομόλογός του μετέφερε μήνυμα του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν. Ωστόσο, κατ’ αυτόν, το μήνυμα δεν περιλάμβανε καμιά ουσιαστική πρόταση, μόνο απαιτήσεις για την απόσυρση του ρωσικού στρατού από το ουκρανικό έδαφος και τη διακοπή των εχθροπραξιών.

Επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί πως ο πόλεμος χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ και το NATO για να εδραιωθεί η παγκόσμια κυριαρχία τους και πως βρίσκεται σε πόλεμο με ολόκληρη τη Δύση. «Τα πάντα δείχνουν με απόλυτη καθαρότητα πως το ζήτημα δεν είναι επ’ ουδενί η Ουκρανία», επέμεινε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, κρίνοντας πως το Κίεβο δεν ενεργεί αυτόνομα, ανέλαβε να κάνει πραγματικότητα δυτικές επιδιώξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς στον ΑΝΤ1: έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα γίνουν μεγάλα πράγματα φέτος (βίντεο)

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πως κρίνουν οι πολίτες το “καλάθι του νοικοκυριού” και τα μέτρα στήριξης