Life

“The 2Night Show” - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Οι “Παγιδευμένοι”, η καταγωγή της και οι δουλειές στο εξωτερικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η πρωταγωνίστρια της σειράς «Παγιδευμένοι» του ΑΝΤ1 για την καριέρα της, τις ρίζες και τις σχέσεις με τους συγγενείς της, αλλά και για την προσωπική ζωή της.

Η πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς «Παγιδευμένουι» βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show" και μίλησε για την απόφασή της να γίνει ηθοποιός, για τα χρόνια της στην Αγγλία αλλά και για το πώς ένιωσε όταν της έκαναν πρόταση για την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1.

"Αποφοίτησα το 2016. Ξεκίνησα, δούλεψα στο θέατρο, μετά σε δύο ταινίες και μετά έφυγα στην Αγγλία όπου έκανα διάφορα. Στην Αγγλία δούλευα για να βιοπορίζομαι, αλλά παρέμενα ηθοποιός" δήλωσε η ηθοποιός.

Ενώ εξομολογήθηκε πως "Πάντα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό και αν δεν έφευγα εκείνη στη στιγμή δεν θα το έκανα ποτέ γιατί θα ξεκινούσαν οι δουλειές εδώ. Μου άνοιξαν μεγάλοι ορίζοντες. Γύρισα στην Ελλάδα για τους “Παγιδευμένους”. Μετακόμισα μέσα σε 2 μέρες. Δεν πήγα με γνώμονα την επιτυχία αλλά το ένστικτο".

Σχετικά με την απόφαση να γίνει ηθοποιός "Πήρα την απόφαση να γίνω ηθοποιός στην Γ΄Λυκείου. Μετά από ένα μιούζικαλ που είδα στο Λονδίνο σκέφτηκα ότι αυτοί κάνουν ό,τι μου αρέσει να κάνω. Στο Λύκειο δεν μπορούσα να διαβάσω δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ έδωσα Πανελλήνιες μόνο και μόνο για το φοιτητικό πάσο"

"Τον πρώτο χρόνο πήγα σε ιδιωτική σχολή, τον δεύτερο ξανάδωσα στο Εθνικό για να τους θυμίζω ότι υπάρχει μία τρελή που έρχεται κάθε χρόνο και τη δεύτερη χρονιά μπήκα" είπε ενώ αναφορικά με τις απογοητεύσεις στο χώρο της υποκριτικής αλλά και τη σειρά "Παγιδευμένοι" ανέφερε πως "Με το πού μπήκα στη δραματική αποδέχτηκα ότι δεν θα παίρνω όλες τις δουλειές, και ότι έπρεπε να συμφιλιωθώ με την απόρριψη . Μετά την ακρόαση για τους Παγιδευμένους μπήκα στο αυτοκίνητο του πατέρα μου και έκλαιγα 2 ώρες. Ήθελα πολύ τη δουλειά, μου βγήκε όλη η πίεση"

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

“The 2Night Show” - Mente Fuerte: Με τη Μαρία Σολωμού δεν έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε μαζί γιατί... (βίντεο)

Καιρός: βροχές, βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη