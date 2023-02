Κοινωνία

Ξάνθη: Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας ο πρόεδρος των Πομάκων (εικόνες)

Για «εντεταλμένους» από την Τουρκία κάνει λόγο ο Ιμάμ Αχμέτ, «δείχνοντας» τους δράστες της επίθεσης.

Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας καταγγέλλει ότι έπεσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων και διευθυντής της εφημερίδας Ζαγάρισα, Ιμάμ Αχμέτ στην Ξάνθη.

«Μου την είχαν στημένη έξω από το σπίτι μου. Ούτε και εγώ ξέρω πώς επέζησα από τις μπουνιές που έφαγα στα πλευρά και στο κεφάλι. Υποπτεύομαι τους δράστες αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μόνο το πρόσωπο του ενός είδα. Πιθανόν να είναι σταλμένοι από τους Γκρίζους Λύκους. Μην ξεχνάτε ότι εκδίδω την Ζαγάλιζα, την πιο παλιά εφημερίδα στων Πομάκων», δήλωσε στο ethnos.gr o Ιμάμ Αχμέτ.

Η επίθεση έγινε στις 10 Ιανουαρίου και την επομένη έκανε καταγγελία στην Εισαγγελία, ενώ δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε και θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα προκύπτει μόνο ληστεία με λεία μικρό χρηματικό ποσό και χρήση σωματικής βίας χωρίς να δίνονται άλλες προεκτάσεις στο περιστατικό. Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σύμφωνα με τον Ιμάμ Αχμέτ δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση από συγκεκριμένη ομάδα ατόμων τους τελευταίους δύο μήνες. «Πέταξαν σφαίρα στο μπαλκόνι μου και την βρήκε το 6χρονο εγγόνι μου. Είπα ότι είναι δική μου για να μην ανησυχήσω την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Η παρουσία του Ιμάμ Αχμέτ και μόνο στην περιοχή ενοχλεί εδώ και χρόνια δεδομένου ότι παλεύει μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες εναντίον του εκτουρκισμού των Πομάκων στη Θράκη. Ο κ. Αχμέτ έχει καταγγείλει την στάση της Τουρκίας στη Θράκη τόσο σε διεθνή φόρα όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Πρόσφατα έστειλε ανοιχτή επιστολή και στον Ταγίπ Ερντογάν εκφράζοντας «την ανησυχία του για τον ολισθηρό δρόμο του επεκτατισμού στον οποίο βαδίζει ο Τούρκος Πρόεδρος». Παράλληλα είναι αυτός που πρωτοστάτησε για να μην επισκεφτεί ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου τα Πομακοχώρια κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θράκη, όπως είχε αρχικά είχε προγραμματιστεί τον Μάιο του 2021.

Πηγή: ethnos.gr





