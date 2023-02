ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Ενας χρόνος πέρασε από τη στυγνή δολοφονία με οπαδικό κίνητρο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού μετά την επίθεση 12 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην οδό Θ. Γαζή, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Το ρολόι έδειχνε 00:40 όταν η παρέα του αδικοχαμένου Άλκη δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση από τους μαινόμενους οπαδούς. Οι δράστες πλησίασαν τα θύματά τους την ώρα που βρίσκονταν στα σκαλιά της οικοδομής της οδού Γαζή , τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε” και όταν ένας εξ αυτών απάντησε “Άρης”, τους επιτέθηκαν με βιαιότητα, κραδαίνοντας λοστούς, μαχαίρια, στειλιάρια, πτυσσόμενα κλομπ, μεταλλικούς σωλήνες, ακόμη και… δρεπάνι! Ακόμη και όταν ο Άλκης τους εκλιπαρούσε να σταματήσουν, εκείνοι συνέχισαν απτόητοι να τον χτυπούν.

Η δολοφονική αυτή επίθεση με οπαδικά κίνητρα, έκοψε το νήμα της ζωής του Άλκη Καμπανού σε ηλικία μόλις 19 ετών. Δύο φίλοι του τραυματίστηκαν. Αμέσως μετά το φονικό χτύπημα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και προσπάθησαν εκ των υστέρων να κρύψουν τα ίχνη τους.

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση, συλλαμβάνονται 12 άτομα ως υπαίτιοι. Κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι ενώ κατά τις απολογίες τους δεν παραδέχεται κανείς ότι ήταν εκείνος που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα. Στάση που όπως φαίνεται θα κρατήσουν και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

“Πολλά και διαφορετικά τα χτυπήματα – Ήξεραν τι έκαναν”

Τo πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης νεκροψίας-νεκροτομής για την δολοφονία του 19χρονου Αλκιβιάδη Καμπανού συνέταξε η ιατροδικαστής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΑΠΘ Λήδα-Καλλιόπη Κοβάτση.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, περισσότερα από 30 τραύματα είχε το κορμί του 19χρονου Άλκη. Τέσσερα από αυτά ήταν στο κεφάλι ενώ άλλα δύο ήταν ρωγμώδη κατάγματα. Η ιατροδικαστής μάλιστα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του προήλθε από συνδυασμό αυτών των τραυμάτων και κυρίως από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσαν τα χτυπήματα με το δρεπάνι, το μαχαίρι και τον λοστό.

“Μη με βαράτε άλλο” – Ο Άλκης εκλιπαρούσε να σταματήσουν

Σοκ προκαλέσαν τα όσα αναφέρονταν στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Σε 182 σελίδες οι δικαστές του αρμόδιου συμβουλίου περιγράφουν όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα.

Στο βούλευμα περιγράφεται αναλυτικά η επίθεση σε βάρος του άτυχου Άλκη, στον οποίο οι κατηγορούμενοι επέφεραν επανειλημμένα και σφοδρά πλήγματα με μαχαίρια και δρεπάνι, τα οποία του προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. “Ο Αλκιβιάδης Καμπανός τούς εκλιπαρούσε να σταματήσουν, εκστομίζοντας τις φράσεις “μη με βαράτε άλλο” και “βοήθεια, δεν μπορώ, πονάω”, χωρίς οι 12 δράστες που του επιτέθηκαν να σταματήσουν ούτε δευτερόλεπτο μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Φώναζε βοήθεια…

Ειδική μνεία γίνεται στην αγωνιώδη προσπάθεια του φίλου του Άλκη, Α.Β., να τον σώσει και να τον προστατεύσει από τα χτυπήματα. “Ακούστηκε ο Αλκιβιάδης Καμπανός να ζητάει βοήθεια και ο φίλος του επιχείρησε να πηδήξει από τα σκαλιά επάνω του, για να τον βοηθήσει και να τον προστατεύσει από τα χτυπήματα, όμως τον κράτησαν τρεις δράστες και ένας άλλος δράστης, ψηλός, του κατάφερε σφοδρό χτύπημα με λοστό στο κεφάλι, που του προκάλεσε ζάλη και τάση για λιποθυμία, και ένας ακόμη δράστης τον έπληξε με μαχαίρι στο δεξί πόδι”. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η ομάδα των 12 αποχώρησε από το σημείο, ο Άλκης, με τη βοήθεια του φίλου του, έκανε λίγα βήματα και απώλεσε οριστικά τις αισθήσεις του.

Στο εδώλιο οι 12 κατηγορούμενοι – Κανείς δεν παραδέχεται ότι χτύπησε τον Άλκη

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη στυγερή δολοφονία, στις 18 Ιανουαρίου ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Για πρώτη φορά οι γονείς του Άλκη έρχονται αντιμέτωποι με τους 12 κατηγορούμενους.

Οι 12 συλληφθέντες παραπέμπονται σε δίκη για τις εξής πράξεις: Άπαντες για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη (στην περίπτωση του Άλκη) και σε απόπειρα (στην περίπτωση του πρώτου τραυματισμένου νεαρού), από κοινού, ένας εξ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περίπτωση του δεύτερου τραυματισμένου νεαρού, και οι υπόλοιποι 11 ως απλοί συνεργοί στην συγκεκριμένη πράξη, άπαντες για επίθεση και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στις σύντομες τοποθετήσεις τους επί του κατηγορητηρίου, και οι 12 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι χτύπησαν τον Άλκη Καμπανό, ενώ ζήτησαν να δικαστούν μόνο για τις πράξεις που έκαναν. Μόνο 4 από αυτούς ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη.

Πατέρας Άλκη Καμπανού: Κατέστρεψαν τη ζωή όχι μόνο του Άλκη αλλά και της οικογένειάς του – Να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό

“Θα έπρεπε να συμπεριφερθούν ανθρώπινα όταν χτυπούσαν τον Άλκη και φώναζε μην με χτυπάτε άλλο“, Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αριστείδης Καμπανός, πατέρας του Άλκη, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του Δικαστηρίου και τόνισε πως “ήθελαν να σκοτώσουν”.

Ερωτηθείς για την συγγνώμη που ζήτησαν τέσσερις εκ των κατηγορουμένων ο κ. Καμπανός ανέφερε “να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό. Εφόσον δεν έχουν κάνει κάτι για ποιο λόγο ζητάνε συγνώμη. Κατέστρεψαν την ζωή όχι μόνο του Άλκη αλλά και την ζωή όλη της οικογένειάς του“.

Ξέσπασε κατά των κατηγορουμένων η μητέρα του Άλκη Καμπανού: “Κοιτάξτε με – Τι σας έφταιξε ο λεβέντης μου”

“Τι σας έφταιξε ο λεβέντης μου. 1,90 ήταν“, φώναξε στην κατάθεσή της η μητέρα του Άλκη εμφανώς ταραγμένη, κοιτώντας τους 12 κατηγορούμενους για την υπόθεση.

“Αν είχαν και μια σταγόνα αλήθειας θα με κοιτούσαν κατάματα, στα μάτια μου θα έβλεπαν τον Άλκη. Τους έβλεπα καιρό, τους μελέτησα ήθελα να δω ποια είναι αυτά τα παιδιά που δολοφόνησαν το δικό μου παιδί“, είπε επίσης.

Φίλος Άλκη: Κοκκάλωσα όταν είδα το δρεπάνι – Ήταν οργανωμένοι οι “12”, ήρθαν για να σκοτώσουν

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του κολλητού φίλου του Άλκη Καμπανού, που τραυματίστηκε το μοιραίο βράδυ της δολοφονικής επίθεσης. Τα όσα είπε για τη στιγμή της επίθεσης, προκάλεσαν ανατριχίλα.

“Είδα από αριστερά να έρχονται 4 άτομα και να μας ρωτάνε τι ομάδα είμαστε. Ήταν ψηλός και ξανθός αυτός που μας ρώτησε. Οι άλλοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες. Ήταν οργανωμένο. Κρατούσαν ξύλα και κάτι άλλο που δεν αντιλήφθηκα τι ήταν. Απάντησα ότι ήμουν Άρης. Ήρθαν ψυχροί και ήρεμοι σε εμάς. Από δεξιά είδα αλλά 5 με 6 άτομα να έρχονται. Εκείνη τη στιγμή είδα το δρεπάνι και κοκκάλωσα. Με σόκαρε πολύ. Όλοι μαζί ήρθαν προς τα πάνω μας. Σήκωσα το κράνος και χτύπησα έναν στο κεφάλι. Έκανε πίσω και ήρθε επιθετικά και με κάρφωσε με ένα μαχαίρι στο πόδι. Υπήρχαν κάποιοι που με κρατούσαν και άλλοι που με χτυπούσαν. Είχα αρκετές μαχαιριές. Με ξύλο και με δρεπάνι μας χτύπησαν. Άκουσα τον Άλκη να φωνάζει βοήθεια. Ήταν πεσμένος στα σκαλιά. Είδα από πάνω του πάρα πολλά άτομα να τον χτυπούν. Σίγουρα πάνω από 10. Ένας με χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι. Προσπάθησα να μην λιποθυμήσω γιατί ήξερα ότι θα σκότωναν. Μετά τους είδα να φεύγουν τρέχοντας. Μετά κατέβηκα τα σκαλάκια. Σήκωσα τον Άλκη έκανε 2 με 3 βήματα και κάθισε στο παρτέρι. Προσπαθούσα να τον βοηθήσω”, ανέφερε στην κατάθεσή του.

Η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού θα συνεχιστεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Μια δολοφονία που σόκαρε την Ελλάδα

Η δολοφονία του Άλκη Καμπανού σε ηλικία μόλις 19 ετών σόκαρε όλη την Ελλάδα. Τόσο ο τρόπος όσο και τα κίνητρα της άγριας δολοφονικής επίθεσης προκάλεσαν αποτροπιασμό. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, το σημείο όπου ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε γέμισε με κεριά και συγκινητικά μηνύματα. Την ίδια ώρα, δεκάδες δράσεις από μαθητές σε σχολεία της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων περιοχών έστελναν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μήνυμα πως πρέπει να σταματήσει η οπαδική βία.

Μήνυμα που ευχής όλων είναι να εισακουστεί από όλους και ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα της τυφλής οπαδικής βίας.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Ξάνθη: Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας ο πρόεδρος των Πομάκων (εικόνες)

Βαν Χόλεν: Κυρώσεις και όχι F- 16 στην Τουρκία