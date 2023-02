Κοινωνία

F- 4 – Κωνσταντίνος Τουρίτσικας: Ο Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας δεν ήταν ήρωας, αλλά μαχητής

Ο πατέρας του συγκυβερνήτη του μοιραίου αεροσκάφους μιλάει στον ΑΝΤ1 για το παιδί του και τον σπάνιο χαρακτήρα του.

Συγκλονίζει ο πατέρας του συγκυβερνήτη του μαχητικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνετρίβη στην Ανδραβίδα.

Ο Κωνσταντίνος Τουρούτσικας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και δήλωσε πως ο ίδιος η γυναίκα και το παιδί του, είναι ευχαριστημένοι που τον είδαν έστω και λίγο πριν πεθάνει, αφού τους είχε επισκεφτεί.

«Ο Μάριος ήταν ταγμένος να υπηρετήσει την πατρίδα του.

Είμαι σίγουρός ότι δεν θα του άρεσε η λέξη ήρωας, εμένα μου έλεγε «πατέρα είμαι πολεμιστής». ¨Ήταν τόσο ταπεινός που δεν έλεγε το επάγγελμά του», είπε ο πατέρας του πιλότου.

«Το παιδί μου δεν ήταν ήρωας. Αυτοί έκαναν μια άσκηση σε συνθήκες πολέμου, που την είχαν κάνει πολλές φορές, σε αυτήν την άσκηση δεν σκοτώθηκε επειδή είχε αντίπαλο. Σκοτώθηκε επειδή είχε ένα συμβάν. Γι’ αυτό πληρωνόταν. Δεν τον ενδιάφερε να πεθάνει για την πατρίδα του, ήταν η δουλειά του», σημείωσε ο πατέρας.

Περιγράφοντας την αγάπη που είχε ο 29χρονος για τη δουλειά του, είπε πως, «δεν είναι δυνατόν να υποστείς αυτό το μαρτύριο που υφίστανται στην εκπαίδευση», αν δεν την αγαπάς τόσο. Σημείωσε δε πως, όταν ήταν στη Σχολή του και πήγαινε στο σπίτι του, «ήταν στεναχωρημένος, κουρασμένος, αλλά δεν μετέφερε τίποτα στο σπίτι» και δίνοντας το μέγεθος της σωματικής και πνευματικής κούρασής του είπε πως, «να φανταστείτε ότι στην ορκωμοσία δεν τον αναγνωρίσαμε».

Απάντησε πως αρκετές φορές είχε πετάξει πάνω από το χωριό του και ξεκαθάρισε πως, «δεν υπήρχε η παραμικρή φοβία, ακόμα και όταν τον ρώταγε η μάνα του, της έλεγε πως είναι ασφαλή τα αεροσκάφη».

«Πήγαινε γελαστός στη δουλειά, σαν να πήγαινε να κάνει κάποιο χόμπι. Το καλοκαίρι που δεν πετούσε, ήταν όλο νεύρα. Και οι συνάδελφοι, του άρεσε, μου το έλεγε», είπε ο Κωνσταντίνος Τουρίτσικας, καταλήγοντας πως η μεγάλη ευχαρίστηση του παιδιού του θα ήταν η σημαία.

