“DRAGONS’ DEN”: νέο επεισόδιο με επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ

Το δεύτερο επεισόδιο του “DRAGONS’ DEN” έρχεται με παρουσιάσεις πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών και καινούριες συμφωνίες.

Το «DRAGONS’ DEN» έρχεται με νέα «πιτσαρίσματα» και νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από τους Έλληνες DRAGONS, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Tο πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα που κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με τους Dragons να επενδύουν προσωπικά κεφάλαια ύψους 135.000€, έρχεται στο 2ο επεισόδιο με φιλόδοξους επιχειρηματίες να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στους Έλληνες επενδυτές και συμφωνίες που τους ανοίγουν νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες.

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 2Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE» ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:00

Ένας εφευρέτης με ένα χρηστικό αντικείμενο για το σπίτι και χαρακτηριστικά που, όπως λέει, θα ζήλευε και ο Steve Jobs, εμφανίζεται μπροστά στους DRAGONS και ζητά συμφωνία. Θα την κερδίσει;

Μία influencer με επιχειρηματικό δαιμόνιο, έρχεται στο «DRAGONS' DEN» για να κερδίσει κάτι περισσότερο από επενδύσεις… Τι είναι, όμως, διατεθειμένη να δώσει ή να αλλάξει στην εταιρεία της;

Ένας επιστήμονας παρουσιάζει την πατέντα του που, όπως ισχυρίζεται, έχει τη δυναμική να αγοραστεί από τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου.

Μια startup με διεθνή παρουσία, δίνει λύση σε ένα επίκαιρο πρόβλημα που αφορά κάθε χαμηλόμισθο 18-50 ετών. Θα επενδύσει κάποιος από τους 5 Έλληνες DRAGONS σε αυτή;

Μια νεαρή επιχειρηματίας θέλει να κάνει με τη βοήθεια των επενδυτών όλους τους γονείς καλύτερους.

Ένας ζεν επιχειρηματίας φέρνει στους DRAGONS να γευτούν ένα νέο vegan προϊόν που, όπως λέει, έχουν ήδη δοκιμάσει 2 εκατομμύρια Έλληνες.

Πόσοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με επενδύσεις και στρατηγικές συμφωνίες με τους DRAGONS, και πόσοι θα αποχωρήσουν προβληματισμένοι για το μέλλον της εταιρείας τους;

Στο «DRAGONS’ DEN» τα πάντα μπορούν να συμβούν, όπως άλλωστε και στην πραγματική ζωή και στις επιχειρήσεις.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN»

To Dragons’ Den – γνωστό και ως Shark Tank – είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό project στην τηλεόραση παγκοσμίως και προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα $600.000.000!

Οι Έλληνες DRAGONS θα επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

Οι επιχειρηματίες που θα συναντήσουν τους Dragons καλούνται να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και εντέλει να τους πείσουν να επενδύσουν σε αυτούς!

Πόσα χρήματα μπορούν να επενδύσουν οι Dragons; Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ζητούν ένα συγκεκριμένο ποσό και προσφέρουν έναντι αυτού ένα ποσοστό της επιχείρησής τους. Οι Dragons με την εμπειρία τους θα κρίνουν εάν η πρόταση τους ενδιαφέρει και εάν θα προχωρήσουν σε επένδυση.

Στο DRAGONS’ DEN δεν υπάρχει τελικός νικητής. Νικητές είναι όλοι όσοι θα καταφέρουν να κάνουν την ιδέα και το όνειρό τους πραγματικότητα!

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Άτζυ Ντρίβα Παραγωγή: Antenna Studios

