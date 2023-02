Αθλητικά

NBA: Με “μαγικό” Αντετοκούνμπο η νίκη των Μπακς

Νέα εμφάνιση του “Greek Freak” που έκανε το 30ο double double της χρονιάς, χαρίζοντας νέα νίκη στην ομάδα του.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμα μια MVP εμφάνιση, οι Μπακς επικράτησαν με 124-115 της Σαρλοτ και συνεχίζει να βρίσκεται στο κυνήγι της 1ης θέσης στην Ανατολή.

Το Μιλγουόκι δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι σε μία από τις πιο αδύναμες ομάδες της φετινής σεζόν, αλλά ο Giannis ήταν εκεί για να δώσει ακόμα μια νίκη στην ομάδα του. Με 34 πόντους 18 ριμπάουντ ο Έλληνας σταρ σημείωσε το 30ο double double της φετινής σεζόν!

Ο «Greek Freak», είχε την βοήθεια από Κρις Μίντλετον (18π, 3ρ, 3ασ) και Τζρου Χόλιντεϊ (15π, 13ρ, 3ασ), με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς, έχοντας triple double με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Το 2023 είναι η χρονιά του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» χρειάζεται μόλις 89 πόντους για να γράψει Ιστορία και να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του ΝΒΑ. Ταυτόχρονα ο Τζέιμς πέρασε στην τέταρτη θέση με τις περισσότερες ασίστ, καθώς ξεπέρασε τον Στιβ Νας.

Οι Λέικερς δια χειρός Τζέιμς νίκησαν στην παράταση με 129-123 τη Νέα Υόρκη. Ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε triple double με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11, με τον Άντονι Ντέιβις να ακολουθεί με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ για τους Νικς, ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον, που είχε 37 πόντους και 6 ασίστ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ - Μαϊάμι 97-100

Νέα Υόρκη - ΛΑ Λέικερς 123-129 (παρ)

Σικάγο - ΛΑ Κλίπερς 103-108

Μιλγουόκι - Σαρλοτ 124-115

Ντένβερ - Νέα Ορλεάνη 122-113

