Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσής της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μέτρο που τίθεται σε ισχύ στην περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της επικουρικής σύνταξης.

Στο νέο μέτρο με το οποίο προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης από το Κράτος στον συνταξιούχο που περιμένει την απονομή της επικουρικής σύνταξής του, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

#Με_σχέδιο προβλέπεται ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για επικουρική σύνταξη μέχρι τον Ιούνιο 2022 και έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξή τους, θα λάβουν 100 € για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι τις 15 Μαρτίου ενώ επισπεύδεται η έκδοσή τους με διαδικασίες fast track. @K_Hatzidakis — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 1, 2023

«Με σχέδιο προβλέπεται ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για επικουρική σύνταξη μέχρι τον Ιούνιο 2022 και έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξή τους, θα λάβουν 100 Euro για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι τις 15 Μαρτίου ενώ επισπεύδεται η έκδοσή τους με διαδικασίες fast track», επισημαίνει σχετικά στην ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, προ των πυλών φαίνεται ότι βρίσκεται, νέα παρέμβαση για το ζήτημα της λεγόμενης, προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο για συνταξιούχους που δεν θα λάβουν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς περιλαμβάνει μια εφάπαξ ενίσχυση της τάξεως 150 ευρώ με 250 ευρώ. Το εφάπαξ επίδομα θα το λάβουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι, από τους 900.000.

Αυτοί που δεν θα λάβουν έξτρα βοήθημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι όσοι πάρουν τα 250 ευρώ βοήθημα ακρίβειας, όσοι έχουν ωφεληθεί από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και όσοι λαμβάνουν άλλα επιδόματα-βοηθήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

NBA: Με “μαγικό” Αντετοκούνμπο η νίκη των Μπακς

Ξάνθη: Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας ο πρόεδρος των Πομάκων (εικόνες)

Ανδραβίδα – Πτώση Φάντομ: Ο “Ναυτίλος” στις έρευνες για τον πιλότο