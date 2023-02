Κοινωνία

Χιόνισε σε Πάρνηθα και Πεντέλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη νωρίς το πρωί της Τρίτης καθώς το κρύο έκανε για τα καλά την εμφάνισή του.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη νωρίς το πρωί της Τρίτης καθώς το κρύο έκανε για τα καλά την εμφάνισή του. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το τοπίο ντύθηκε στα λευκά.

Πάντως, μετά την έντονη συζήτηση ανάμεσα στους μετεωρολόγους για την εξέλιξη του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι χιόνια θα δούμε στα βόρεια προάστια της Αττικής και προς το βράδυ της Κυριακής.

Άγγιξε τους μείον 11 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα το πρωί

Παγετός σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους -11 βαθμούς Κελσίου στον μετεωρολογικό σταθμό στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας.

Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σημειώθηκαν σε Σέλι (-9,3), Παναχαϊκό (-8,4), Τέροβο Ιωαννίνων (-7,8), Βωβούσα Ιωαννίνων (-7,7), Βλάστη Κοζάνης (-7,6) και Μέτσοβο (-6,8 βαθμοί)

πηγή: forecastweather.gr, βίντεο/ instagram: katafygio_mpafi

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ξάνθη: Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας ο πρόεδρος των Πομάκων (εικόνες)

Βαν Χόλεν: Κυρώσεις και όχι F- 16 στην Τουρκία