Ο Βαρθολομαίος καταδικάζει το κάψιμο του Κορανίου

Επιστολή συμπαράστασης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για το κάψιμο του Κορανίου.

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα καταδίκης και αλληλεγγύης στον Επικεφαλής των Θρησκευτικών Υποθέσεων Αλί Ερμπάς μετά τις ενέργειες κατά του Κορανίου στη Σουηδία και την Ολλανδία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε επιστολή του, ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε: «Αγαπητέ καθ. Δρ. Αλί Ερμπάς, καταδικάζουμε έντονα τις βάναυσες, αλαζονικές και ασεβείς επιθέσεις κατά του Ιερού Κορανίου, πρώτα στη Σουηδία και μετά στην Ολλανδία μέσα σε μία εβδομάδα. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων είτε στη Σουηδία είτε στην Ολλανδία καταδικάζει αυτές τις πρωτόγονες συμπεριφορές και αυτούς που τις διέπραξαν μέσα από την καρδιά τους».

Δηλώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν νομικές κυρώσεις σχετικά με τις εν λόγω ενέργειες, ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρόσθεσε:

«Από την άλλη πλευρά, είναι αναγκαίο τέτοιες πράξεις κατά των θρησκειών και των αγίων των θρησκειών να τιμωρούνται με τον πιο σκληρό τρόπο από τα κράτη και το νόμο, χωρίς να καταφεύγουμε σε υπεράσπιση του τύπου είναι ‘τρελός’ ή ‘αδαής’, καθώς προβλέπεται ότι τέτοιες πράξεις μπορούν να δημιουργήσουν διχόνοια στις κοινωνίες».

Ο κ. Βαρθολομαίος κάλεσε σε κοινή δράση ενάντια σε παρόμοιες ενέργειες και είπε: «Το καθήκον μας των θρησκευτικών ηγετών είναι να κηρύττουμε σεβασμό προς τα όσια και τα ιερά των μελών των διαφορετικών θρησκειών, να κινούμαστε στον ίδιο άξονα και να καταδικάζουμε όλοι μας τέτοιες ασεβείς ενέργειες. Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη στους μουσουλμάνους πολίτες σας μέσω εσάς, ευχόμαστε στον Παντοδύναμο Κύριό μας να δώσει σε όλους τους υπηρέτες του την ικανότητα να ζουν με αμοιβαίο σεβασμό, ενσυναίσθηση και κατανόηση».

