ΕΕΚΕ: “Ηλεκτροσόκ” για τους καταναλωτές η μείωση επιδότησης ρεύματος

Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας ζητάει να διατηρηθούν τα προηγούμενα επίπεδα επιδότησης.



Την αντίδραση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την επιδότηση για τους λογαριασμού ρεύματος του Φεβρουαρίου που οδηγούν σε επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Η ΕΕΚΕ κάνει λόγο για δυσάρεστη έκπληξη, καθώς από τις σχετικές ανακοινώσεις προκύπτει πολύ μεγάλη μείωση της επιδότησης των νοικοκυριών και των επαγγελματιών της αξίας της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει η καταναλωτική οργάνωση, για τον μήνα Φεβρουάριο 2023, για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, η επιδότηση περιορίζεται στα 0,04 ευρώ ανά κιλοβατώρα, για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh, όταν για τον Ιανουάριο 2023 η ίδια επιδότηση ανερχόταν σε 0,33 ευρώ ανά κιλοβατώρα, δηλ. η μείωση της επιδότησης ανέρχεται στο 88%. Όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 KWh, θα λάβουν επιδότηση 0,04 ευρώ ανά κιλοβατώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Η κλιμακωτή επιδότηση από την κατανάλωση άνω των 500 KWh που ίσχυε τον Ιανουάριο 2023 καταργείται, όπως επίσης καταργείται το μπόνους των 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν πάνω από 500 KWh εφόσον μείωναν την κατανάλωση τους κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Μείωση ανακοινώθηκε και για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), αφού η επιδότηση θα ανέρχεται στα 0,088 €/ΚWh, ενώ τον Ιανουάριο ανερχόταν σε 0,38 €/ ΚWh. Ως προς την ηλεκτρική Ενέργεια και την επιδότηση σε Επαγγελματικά Τιμολόγια, καταργούνται οι επιπλέον επιδοτήσεις για εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35KVa και πλέον η επιδότηση είναι γενική στα 0,02 ευρώ/ ΚWh Για τους αγρότες, η επιδότηση μειώνεται στα 0,04 €/ΚWh, όταν τον Ιανουάριο ανερχόταν στα 0,33 €/ΚWh.

Τέλος, καταργείται και η επιδότηση στο Φυσικό Αέριο (20ευρώ ανά θερμική MWh).

Υπογραμμίζει ότι «η ΕΕΚΕ θεωρεί ότι η ανακοίνωση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την ακρίβεια να έχει εξανεμίσει το διαθέσιμο εισόδημα, τους μισθούς και εν γένει τα καθηλωμένα εισοδήματα λόγω της αναιμικής ανάπτυξης (για τους ολίγους), αλλά και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να έχει μειωθεί σε ποσοστό 40%. Θυμίζουμε ότι με βάση Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ του Νοεμβρίου 2022, η Ελλάδα είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ όσον αφορά την επιβάρυνση των νοικοκυριών για δαπάνες ενέργειας, που ξεπερνούσε το 6% του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Όσον αφορά την αντίστοιχη επιβάρυνση από τον μηνιαίο λογαριασμό φυσικού αερίου, η Ελλάδα κατέγραψε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, με το κόστος να είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα (13,4% σε μονάδες αγοραστικής δύναμης)».

Τέλος ζητάει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,να διατηρήσει στα σημερινά επίπεδα την επιδότηση της ενέργειας, μέτρο που θα συμβάλει στην ανακούφιση των νοικοκυριών και την πραγματική διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

