Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Φόβοι για επιθέσεις σε δυτικούς στόχους - Έκλεισαν προξενεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη τρεις χώρες έκλεισαν τα προξενεία τους στην Κωνσταντινούπολη, επικλούμενα λόγους ασφάλειας των πολιτών τους.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό Instagram το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ότι το γενικό προξενείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα (1 Φεβρουαρίου 2023) για λόγους ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι τα ραντεβού για βίζα και διαβατήριο που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα ακυρώθηκαν επίσης.

Το Γενικό Προξενείο της Ολλανδίας στην Κων/πολη έκλεισε επίσης προσωρινά για τους επισκέπτες λόγω πιθανών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας και της αυξανόμενης απειλής για δυτικούς στόχους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε την ταξιδιωτική του προειδοποίηση. Στη δήλωση αναφέρθηκε ότι Βρετανοί πολίτες πραγματοποίησαν περισσότερες από 3 εκατομμύρια 330 χιλιάδες επισκέψεις στην Τουρκία το 2022 και οι περισσότερες από τις επισκέψεις έγιναν ομαλά. Το βρετανικό προξενείο είναι προσωρινά κλειστό για τους επισκέπτες.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους πολίτες τους

Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης τους πολίτες της για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, το Beyoglu και το Γαλατά, και σε μέρη που επισκέπτονται συχνά δυτικοί τουρίστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

NBA: Με “μαγικό” Αντετοκούνμπο η νίκη των Μπακς

Ανδραβίδα – Πτώση Φάντομ: Ο “Ναυτίλος” στις έρευνες για τον πιλότο