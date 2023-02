Κόσμος

Βραζιλία: Κατασχέθηκε “ορφανό” πλοίο με 300 κιλά κοκαΐνης (βίντεο)

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε σε πλοίο, στο Σάο Πάολο.

Πλοίο με 300 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές της Βραζιλίας στο Σάο Πάολο.

Το σκάφος ήταν «ορφανό» και δεν συνελήφθη κανένας.

Η επιχείρηση έγινε με τη σύμπραξη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και της Αστυνομίας του Στρατού της Βραζιλίας.

Το πλοίο με σημαία Τζαμάικας είχε φύγει από το Χονγκ Κονγκ και είχε προορισμό τη Νέα Ζηλανδία, όπου θα παραλαμβάνονταν τα ναρκωτικά.

Πριν το Σάο Πάολο είχε περάσει από τη Σάντα Καταρίνα.

