Γεωργιάδης για Καλάθι του νοικοκυριού: Έρχονται νέες μειώσεις

Πότε αναμένονται οι νέες μειώσεις. Τα προϊόντα που παρουσίασαν μείωση κι αυτά που αυξήθηκαν.

Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες νέες μειώσεις στο καλάθι του νοικοκυριού, επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ υπογραμμίζει πως για 14η εβδομάδα διατήρησε σταθερή την αξία του.

«14η εβδομάδα εφαρμογής του "Καλαθιού του Νοικοκυριού" και από τα 833 προϊόντα 65 (7.80%) παρουσίασαν αύξηση, 48 (5.76%) παρουσίασαν μείωση, και 720 (86.43%) παρέμειναν σταθερά! Σε αξία συνόλου "Καλαθιού" η αξία έμεινε σταθερή. Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες νέες μειώσεις», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων ΕΔΩ





