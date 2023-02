Υγεία - Περιβάλλον

Λέων για Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης είπε την αλήθεια - Θανατηφόρα η δόση κεταμίνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο ιατροδικαστής στην εκπομπή “Το Πρωινό”, για τους ισχυρισμούς του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου. Τι είπε για τον Αλέξη Κούγια και τα σεμινάρια ιατροδικαστικής.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχετικά με την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη, στην δίκη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης του Τζωρτζίνας, για τον οποίο κατηγορείται η εν διαστάσει σύζυγος του και μητέρα του παιδιού, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όπως είπε ο κ. Λέων, «ο μάρτυρας είπε τα πραγματικά γεγονότα θεωρώ και θα εκτιμηθούν τα λεγόμενα του, μαζί με τα ευρήματα των ιατροδικαστών και των ειδικών».

Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς του Αλέξη Κούγια ότι η δόση κεταμίνης που χορηγήθηκε στην άτυχη Τζωρτζίνα δεν ήταν θανατηφόρα, ο ιατροδικαστής σχολίασε ότι «η ιατροδικαστική έκθεση λέει σαφώς την αιτία θανάτου, αναφέροντας πως πρόκειται για θανατηφόρα δόση κεταμίνης». Συμπλήρωσε ότι «η κεταμίνη χορηγείται από εξειδικευμένους γιατρούς, όχι από κάθε γιατρό. Κεταμίνη δεν μπορούμε να αγοράσουμε από το φαρμακείο».

Συμπλήρωσε ότι «Είναι ένα δικαστήριο με ιδιαίτερα ιατρικό χαρακτήρα, οι δικαστές θα «κουραστούν», καθώς θα ακουστούν πολλοί ιατρικοί όροι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, η ποσότητα είναι ξεκάθαρη. Οι ιατροδικαστές φθάνουμε σε μια αιτία θανάτου. Το ποιος μπορεί να έκανε κάτι, είναι θέμα άλλων να το πουν».

Ερωτηθείς για το κατά πόσον λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει αποκαλυφθεί η διαδρομή της κεταμίνης και το πώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έφθασε στα χέρια της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο Γρηγόρης Λέων απάντησε ότι «μπορεί να έχουμε πχ. μια δολοφονία με πυροβολισμό από κοντινή απόσταση. Δεν σημαίνει ότι αν δεν βρούμε το όπλο, ότι δεν έχουμε δράστη. Σε πολλά εγκλήματα υπάρχουν συλλήψεις και αποδίδονται κατηγορίες, χωρίς να έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος»

Απαντώντας στην επίθεση του Αλέξη Κούγια σχετικά με σεμινάριο ιατροδικαστικής στο οποίο διδάσκει, ο Γρηγόρης Λέων απάντησε ότι «είναι γνωστό και αναρτημένο στο βιογραφικό μου ό,τι επί σειρά ετών με καλούν πανεπιστήμια και κολλέγια του εξωτερικού για διαλέξεις πάνω στην επιστήμη μου. Φέτος το συγκεκριμένο κολλέγιο μου ζήτησε να συμμετέχω σε μια σειρά σεμιναρίων που σε καμία περίπτωση δεν σε κάνει ιατροδικαστή. Το δίπλωμα γράφει ότι παρακολούθησα το σεμινάριο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού φορέα».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Οι “Παγιδευμένοι”, η καταγωγή της και οι δουλειές στο εξωτερικό (βίντεο)

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Μη θανατηφόρα η ποσότητα κεταμίνης - Δεν την χορήγησε η κατηγορουμένη (βίντεο)

F- 4 – Κωνσταντίνος Τουρίτσικας: Ο Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας δεν ήταν ήρωας, αλλά μαχητής