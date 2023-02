Πολιτική

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης στο Μάτι για το Πάρκο Μνήμης (εικόνες)

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Αναστασιάδη στο Μάτι, στον χώρο όπου εκτελούνται τα έργα για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτή την ώρα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Μάτι.

Συγκεκριμένα είναι στον χώρο όπου εκτελούνται τα έργα για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί θα γίνει τελετή κατάθεσης του θεμελίου λίθου για την ανέγερση του κτηριακού συγκροτήματος και του πάρκου που θα ανεγερθούν στην περιοχή.

Νωρίτερα υπήρξε συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε υπογραφή συμφωνίας από τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος τον κ. Αναστασιάδη αναφέρθηκε στην πολύπλευρη συμβολή του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόοδο της Μεγαλονήσου, αλλά και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επίτευξης μίας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε έμφαση στη στενή συνεργασία Λευκωσίας και Αθήνας για την αντιμετώπιση των κινδύνων, που πηγάζουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Ακολουθεί ολόκληρος ο διάλογος ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον απερχόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπημένε μου Νίκο (Αναστασιάδη), σήμερα είναι μία πολύ συγκινητική στιγμή για μένα αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς σε υποδέχομαι σε αυτόν τον χώρο -ο οποίος σου είναι τόσο οικείος- για τελευταία φορά με την ιδιότητά σου ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θέλω από καρδιάς και πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, αλλά και του Ελληνισμού συνολικά, να σε ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που προσέφερες στην πατρίδα σου.

Δέκα χρόνια Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήρθες στα πράγματα εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Το γνωρίζουμε καλά, εξάλλου, διότι και εμείς περάσαμε αντίστοιχες, ενδεχομένως και βαρύτερες, περιπέτειες από σάς. Κατάφερες, όμως, όχι μόνο να ανορθώσεις την οικονομία αλλά και να προχωρήσεις συνολικά την πατρίδα σου σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι έχεις κάθε λόγο να είσαι υπερήφανος γι΄ αυτό.

Δυστυχώς, παραμένουν ζητήματα τα οποία δεν κατάφερες και δεν καταφέραμε να λύσουμε, με σημαντικότερο τη μεγάλη εθνική πληγή του Κυπριακού προβλήματος. Γνωρίζω, όμως, ότι και ως τέως Πρόεδρος πια της Δημοκρατίας, όταν με το καλό ολοκληρωθεί η θητεία σου, η καρδιά σου θα είναι πάντα εκεί, στο πώς θα πετύχουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού.

Ένας στόχος, ένας σκοπός για τον οποίο αγωνίστηκες καθ΄ όλη σου τη σταδιοδρομία και πριν γίνεις Πρόεδρος και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μέσα στην καρδιά σου για πάντα.

Και πάλι καλώς ήρθες, είμαι σίγουρος ότι θα σε υποδεχθώ σε αυτό το γραφείο πολλές φορές ακόμα με την ιδιότητα, πια, όχι απλά του τέως Προέδρου αλλά ενός προσωπικού φίλου και σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο.

Νίκος Αναστασιάδης: Φίλε Πρωθυπουργέ, Κυριάκο μου, έτσι μάθαμε να μιλούμε μεταξύ μας, είναι και για μένα ειλικρινά μια στιγμή τρομερά ευαίσθητη, γιατί πλησιάζει το τέλος μιας πολιτικής διαδρομής που κράτησε 43 τόσα χρόνια, με το επιστέγασμα της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω είναι την ευγνωμοσύνη του Κυπριακού Ελληνισμού, του ιδίου προσωπικά προς την κυβέρνηση, προς τη δική σου Κυβέρνηση, Κυριάκο μου, αλλά και προς τις εκάστοτε Ελληνικές Κυβερνήσεις, γιατί μέσα από τη στενή συνεργασία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε -και νομίζω αντιμετωπίσαμε- αρκετούς κινδύνους από τον τουρκικό αναθεωρητισμό και μέσα από τη διπλωματία, την καλή γειτονία που διδάξαμε πως χτίζεται μέσα από τις τριμερείς, τετραμερείς, πολυμερείς συμμαχίες που έχουμε χτίσει, θεωρώ πως θωρακίσαμε αρκετά την Κυπριακή Δημοκρατία, για να μπορεί από θέση ισχύος να διαπραγματεύεται μια λύση που να είναι λειτουργική και συνεχώς βιώσιμη, αλλά και να συνάδει και με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κάτι που θα διασφαλίζει όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους, αλλά και τους Τουρκοκύπριους, συμβάλλοντας, έτσι, στην επικράτηση της ειρήνης, αλλά και της προκοπής του συνόλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Όπως καλά ξέρεις, ένας δεύτερος λόγος της σημερινής μου παρουσίας, είναι και η εμπράκτως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ελληνισμό, προς τον Ελλαδικό Ελληνισμό, με τη θεμελίωση των οικισμών, των κοινωνικών κατοικιών στο Μάτι.

Επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια απλή ένδειξη, γιατί πολλαπλάσια ήταν και κατά τον ίδιο τρόπο και η αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Κύπρο, είτε με θυσίες, με αίμα, είτε και με υλικές ενέργειες που στήριξαν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Και αυτά λέγοντας, θέλω να πω ένα: Θα συνεχίσω να είμαι ένας Έλληνας που αγωνιά για την τύχη της Κύπρου μας, για την τύχη της Ελλάδας μας.

Θα είμαι παρών όχι στην εξουσία, αλλά στους όποιους αγώνες κληθούμε να αναλάβουμε.

Σας ευχαριστώ.

Σακελλαροπούλου προς Αναστασιάδη: «Το Κυπριακό κορυφαίο εθνικό ζήτημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική»

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ενδεικτικό των άριστων σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Η Πρόεδρος Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στη συνέχεια εισήλθαν στο γραφείο της, όπου και πραγματοποιήθηκε η κατ΄ιδίαν συνάντησή τους.

Η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε τον κ. Αναστασιάδη για τη στενή συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια και τον διαβεβαίωσε ότι «όπως και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον, η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου αποσκοπούσε και θα αποσκοπεί στην επίτευξη συμφωνημένης λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Τόνισε, επίσης, ότι «η τουρκική αδιαλλαξία και επιθετικότητα δεν πρόκειται να μας αποθαρρύνει στη σταθερή υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση ενός κοινού εδάφους προκειμένου να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, επισήμανε, ότι «η κοινή διπλωματική κινητοποίηση των χωρών μας, της Ελλάδος και της Κύπρου, επιτυγχάνει σταθερά την αποφασιστική παρέμβαση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτροπή των τουρκικών μεθοδεύσεων για την ανάδειξη του ψευδοκράτους».

Τέλος, τόνισε για άλλη μια φορά και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι «το Κυπριακό είναι ένα συνεχές μέλημα και ένα κορυφαίο εθνικό ζήτημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και σημείωσε ότι η σημερινή του επίσκεψη έχει διπλό χαρακτήρα.

«Το πρώτο είναι ότι με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων στην Προεδρία, τερματίζεται και η παρουσία μου στην διακυβέρνηση της χώρας. Ένιωθα την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του Κυπριακού Ελληνισμού, καθώς και του ιδίου προσωπικά για την άδολη συμπαράσταση που έτυχα καθόλη την διάρκεια της παρουσίας μου στην Προεδρία από τις εκάστοτε ελληνικές Κυβερνήσεις αλλά και την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «εάν επιβίωσε ο Κυπριακός Ελληνισμός είναι χάρη στη συμπαράσταση και του ευρύτερου Ελληνισμού, της Ελληνικής Δημοκρατίας, που σε κρίσιμες ώρες στάθηκε συμπαραστάτης, τόσο ενεργά κατά την εισβολή, όσο και αργότερα διπλωματικά. Είναι καλά γνωστό ότι μέσα από την άψογη, στενή και μεθοδική διπλωματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι δύο χώρες, έχουμε αν μη τι άλλο επιτύχει αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών που δημιουργούν την ασπίδα για διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας, παρατήρησε ότι «ταυτόχρονα, οι κοινές προσπάθειες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν την άλλη διάσταση, τις πρωτοβουλίες που πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, έτσι ώστε η όποια λύση, πέραν του να είναι λειτουργική και συνεπώς βιώσιμη, να συνάδει απόλυτα και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι' αυτό και εκφράζω άλλη μια φορά τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου».

Αναφερόμενος στον δεύτερο λόγο της επίσκεψή του, υπογράμμισε: «Είμαι εδώ, ως ελάχιστο δείγμα της εκτίμησης προς το Ελληνικό Κράτος, προς τον αδελφό Ελληνικό Λαό, η θεμέλιος λίθος για κοινωνικές κατοικίες και ένα πάρκο στην καταστραφείσα το 2018 τον Ιούλιο περιοχή στο Μάτι, όπου χάθηκαν ζωές που δεν αναπληρώνονται, αλλά τουλάχιστον κρίθηκε και θεωρήθηκε ότι θα ήταν ένα δείγμα της αγάπης και της αλληλεγγύης που εκφράζεται πάντοτε αμοιβαία από τα δύο κράτη, η παραχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία ενός ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν των ιδιωτικών εισφορών, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στις προσπάθειες που καταβάλλει το ελληνικό κράτος για άμβλυνση του πόνου που προκάλεσε εκείνη η καταστροφή».

Κλείνοντας τόνισε: «Χαίρομαι ειλικρινά που είμαι μαζί σας. Από την 1η του Μάρτη θα είμαι ένας απλός ιδιώτης, αλλά δεν θα πάψω να είμαι ένας Έλληνας αγωνιστής, για την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την κοινωνική προκοπή».

Απαντώντας η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε τον Νίκο Αναστασιάδη, γιατί, όπως είπε «η κίνηση αυτή που έκανε τότε η Κυπριακή Δημοκρατία για το Μάτι ήταν ακριβώς άλλη μια απόδειξη της αλληλεγγύης και της στενής σχέσης των δύο λαών μας, του Ελληνικού και του Κυπριακού Ελληνισμού».

Τέλος ευχήθηκε να συνεχίσουν τις συναντήσεις τους με τη νέα του πλέον ιδιότητα και ευχήθηκε υγεία για εκείνον και τη σύζυγό του 'Αντρη.

