Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες στα νησιά

Για προκαταλήψεις απέναντι στην Τουρκία κάνει λόγο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αρνούμενος ότι πρόκειται για αναθεωρητισμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε πάνελ συνεργασίας που συμμετείχε μεταξύ του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας και του Ουγγρικού Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου στη Βουδαπέστη, υποστήριξε ότι λόγω των προβλημάτων με την Ελλάδα η Τουρκία κατηγορείται για αναθεωρητισμό και νέο-οθωμανισμό, αλλά πρόκειται για προκαταλήψεις που δεν ισχύουν. Αντίθετα, είπε ο Τσαβούσογλου, «η Ελλάδα είναι που παραβιάζει τις συνθήκες με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε μεταξύ άλλων: «Θεωρώ ότι για να καταλάβουμε την εξωτερική μας πολιτική πρέπει να βάλουμε στην άκρη ιδεολογικές προκαταλήψεις, πρέπει να πω.

Ναι, μερικές φορές συμβαίνει αυτό εξαιτίας των διαφορών Τουρκίας και Ελλάδας ή μεταξύ Τουρκίας και άλλων χωρών.

Ωστόσο, όταν αναπτύσσουμε δραστηριότητες στην Αφρική, τις χαρακτηρίζουν ‘αναθεωρητικές’ και ‘νεο-οθωμανικές’. Καμιά σχέση δεν έχει με νεο-οθωμανισμό και αναθεωρητισμό βασικά... Αλλά είναι καλό ότι πρόσφατα μεγάλες χώρες που είναι δραστήριες στην αφρικανική ήπειρο μας προτείνουν να αρχίσουμε πολιτικές συνομιλίες για την Αφρική επίσης, η Γαλλία κυρίως, και οι ΗΠΑ πρόσφατα. Και θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες αυτές τις χώρες, κάτι που είναι ευεργετικό για την Αφρική, όχι για εμάς, ειδικά για την Αφρική. Έτσι, όταν έπρεπε να αναλάβω δράση, αφού είδα καθαρά ότι κάποια μπλοκ οικοδομήθηκαν αποκλείοντας την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, μη λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τ/Κ, και η Τουρκία κατηγορήθηκε ως αναθεωρητική, δεν ήμουν αναθεωρητικός, απλά ήθελα να εγγυηθώ τα δικαιώματά μου. Και αμέσως πρότεινα στην ΕΕ να διοργανώσει μια διάσκεψη για την ανατολική Μεσόγειο, όπου όλοι θα έπρεπε να κληθούν, όλα τα παράκτια κράτη, όχι μόνο η ανατολική Μεσόγειος, και οι χώρες που είχαν ενεργειακές εταιρείες εκεί, θα έπρεπε επίσης να κληθούν. Και ποιο είναι το νόημα αυτής της διάσκεψης, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν την πρότεινε; Γιατί είμαστε υπέρ της δίκαιης διανομής και τα δικαιώματα όλων πρέπει να εγγυηθούν εκεί.

Οπότε λοιπόν, όταν η Ελλάδα π.χ. παραβιάζει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών, αυτό είναι η ξεκάθαρη παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 καθώς και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947. Και όταν έστειλα επιστολή στον ΟΗΕ ότι είναι ξεκάθαρη παραβίαση των συνθηκών...».





