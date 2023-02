Αθλητικά

Άλκης Κομπανός: Τρισάγιο, λουλούδια και κεριά στο σημείο της δολοφονίας (εικόνες)

Το τρισάγιο και ο αστυνομικός που συγκίνησε ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Άλκη Κομπανού.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τη δολοφονία του Αλκιβιάδη Καμπανού και στο σημείο όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο με πρωτοβουλία του ΑΣ Άρης στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου.

Πλήθος κόσμου από τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/2) πήγαινε στο σημείο για να ανάψει ένα κερί και να αφήσει λουλούδια ενώ στις 11:00 τελέστηκε το τρισάγιο, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων κάθε ηλικίας και φύλου. Το παρών έδωσαν άνθρωποι του Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ Άρης, αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών και μέλη άλλων τμημάτων του συλλόγου, ο Μιχάλης Βαρουσιάδης (γενικός αρχηγός της ομάδας πυγμαχίας του ΠΑΟΚ) μαζί με αθλητές, αλλά και αρκετά πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Πέτρος Λεκάκης (πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου δήμου Θεσσαλονίκης) κι ο Νίκος Ζεϊμπέκης (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού δήμου Θεσσαλονίκης).

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την άδικη και αναίτια δολοφονία του Άλκη μας. Ο κόσμος συγκλονισμένος παρακολουθεί τη δίκη και περιμένει την ετυμηγορία της δικαιοσύνης για τους δολοφόνους του. Ο αθλητισμός παράγει πολιτισμό και οπαδικά επεισόδια και εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμία θέση». Ο Σταύρος Σχίζας, ο Βασίλης Χρηστίδης και ο Γιώργος Φίλλιος ήταν εκεί εκ μέρους των παικτών όπως και ο teammanager και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ, Χρήστος Ταπούτος και Γιάννης Καστρίτης, αντίστοιχα, αλλά και ο Νίκος Γραβάνης, διευθυντής του ΑΣ Αρης.

Αρκετοί ήταν και οι παλαίμαχοι του Άρη που έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων οι Γιάννης Βένος, Γιάννης Τζιφόπουλος και Άγγελος Σπυρίδων, ενώ εκ μέρους των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Μάριος Σιαμπάνης, λέγοντας: «Θέλουμε να δικαιωθεί η ψυχή του Άλκη. Να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα από τέτοια περιστατικά. Ο αθλητισμός είναι γιορτή και πρέπει να μας ενώνει. Πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στους γονείς του Άλκη. Ελπίζω να δικαιωθούν καθώς η συμπεριφορά τους σε τέτοιες καταστάσεις, δίνουν κουράγιο και σε εμάς».

Στο σημείο και ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος εκείνη τη μαύρη νύχτα και στα χέρια του ξεψύχησε ο Άλκης Καμπανός για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη του. Είναι ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο οποίος έφτασε πρώτος στο σημείο της δολοφονίας και ακόμα δεν μπορεί να ξεχάσει τις σκηνές που είδε.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Νοτοπούλου τόνισε: «Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Άλκη, δεν ξεχνάμε. Ποτέ δε θα ξεχάσουμε. Ζητούμε την απονομή της δικαιοσύνης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλη η πόλη απέναντι στην οπαδική βία και το φασιστικό μίσος που σκοτώνει».

Οι πρωτοβουλίες της «Δομής Εις Το Όνομα του Άλκη» κορυφώνονται το απόγευμα, στις 18:00, όταν και αναμένεται να πραγματοποιηθεί σιωπηρή πορεία μνήμης για τον Άλκη, από το σημείο της δολοφονίας του έως τον Λευκό Πύργο.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου συνεδριάζει εκ νέου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου, για την οποία κατηγορούνται 12 νεαρά αγόρια.





