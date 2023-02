Συνταγές

Φασολάδα με λουκάνικο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Συνταγή για Cassoulet μας δείχνει βήμα – βήμα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Παραδοσιακή γαλλική συνταγή για φασολάδα με χοιρινό κρέας και λουκάνικα, γνωστή ως Cassoulet, ετοίμσε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου την Τετάρτη, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, το κασουλέ είναι ένα φαγητό της γαλλικής εξοχής, πλούσιο σε γεύση και πολύ νόστιμο, που έχει πολλές ομοιότητες με την ροδίτικη συνταγή για λόπια με κρέας ή αλλιώς φασολάδα φούρνου με κρέας.

Για τη cassoulet

500 γρ. φασόλια μέτρια

2 λουκάνικα χωριάτικα (χωρίς πολλά αρωματικά)

150 γρ. καπνιστή πανσέτα (κομμάτι)

250 γρ. χοιρινό κότσι (ή λαιμό ή στήθος)

1/3 φλ. ελαιόλαδο

1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 καρότο

1 δαφνόφυλλο

1 κλων. θυμάρι

2 κρεμμύδια

2 κλων. σέλερι

3 - 4 σκελ. σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ (ή μια συσκευασία ψιλοκομμένες ντομάτες)

2-3 κλων. μαϊντανού

Αλάτι

Πιπέρι

Λίγα ψίχουλα ψωμιού

Για το σερβίρισμα

Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Φρέσκο ζυμωτό ψωμί

Για τη φασολάδα

Η γαλλική φασολάδα με λουκάνικα και κρέας στη γάστρα είναι τελείως διαφορετική από την παραδοσιακή ελληνική φασολάδα. Θα σας θυμίσει περισσότερο Φασολάδα στο φούρνο (Ροδίτικη Λοπάδα).

Βάζουμε τα φασόλια σε κατσαρόλα.

Σκεπάζουμε τα όσπρια με κρύο νερό και τα βράζουμε για 1 ώρα σε χαμηλή φωτιά. Μέχρι να φουσκώσουν και να μαλακώσουν τα φασόλια.

Ο χρόνος βρασμού των φασολιών ποικίλει ανάλογα πόσο βραστερά είναι τα φασόλια.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το κασουλέ (Cassoulet) γαλλική φασολάδα.

Για το cassoulet

Κόβουμε το χοιρινό σε μπουκιές, την πανσέτα σε μικρά καρέ και το λουκάνικο σε φέτες.

Κόβουμε όλα τα λαχανικά σε καρέ και τα καρότα σε φέτες.

Σε βαθύ τηγάνι, σε λίγο ελαιόλαδο, σοτάρουμε το χοιρινό για 4-5΄ να ροδίσει ολόγυρα.

Το βάζουμε στη γάστρα.

Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε την πανσέτα και το λουκάνικο και τα σοτάρουμε για 2-3΄.

Τα βάζουμε στη γάστρα.

Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι και σοτάρουμε τα λαχανικά για 3-4΄.

Προσθέτουμε τον πελτέ τρίβοντας τον στη βάση του τηγανιού για 1?.

Σβήνουμε με το κρασί.

Περιμένουμε να εξατμιστεί το μισό κρασί και προσθέτουμε 1/2 φλ. νερό και αφήνουμε να πάρει βράση.

Βράζουμε για 2 – 3 λεπτά ακόμα.

Βάζουμε τα φασόλια στην κατσαρόλα με το κρέας. Περιχύνουμε με τα λαχανικά και τα υγρά του τηγανιού.

Προσθέτουμε τα μυρωδικά, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και συμπληρώνουμε ζεστό νερό ή ζωμό, ίσα που να μισοσκεπάζει τη γαλλική φασολάδα.

Βάζουμε καπάκι στη γάστρα και μεταφέρουμε το κασουλέ στο φούρνο.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε για μία ώρα στους 200°C στον αέρα σε καλά προθερμασμένο φούρνο.

Αφαιρούμε το καπάκι και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να μελώσει η σάλτσα και να καψαλιστεί η επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 30΄.

Πασπαλίζουμε με ψίχουλα ψωμιού (προαιρετικά). Αφήνουμε για 3-4΄ να καψαλιστούν και να γκρατιναριστούν στο γκριλ.

Μυστικά για cassoulet

Αν τα φασόλια είναι μικρά και βραστερά, δε χρειάζονται μούλιασμα.

Αν δεν είστε σίγουροι για την ποιότητα των φασολιών τότε πρέπει να τα μουλιάσετε. Όταν χρησιμοποιώ μικρά ή μέτρια φασόλια για να φτιάξω φασολάδα απλά τα βράζω και τα ξαφρίζω για μία ώρα περίπου και τα φασόλια μαλακώνουν σωστά. Όλα εξαρτώνται από την ποιότητα των φασολιών.

Αν όμως χρησιμοπιήσετε μεγάλα φασόλια ή γίγαντες στο κασουλέ, πρέπει να μουλιάσετε τα όσπρια από το προηγούμενο βράδυ.

Η φασολάδα με λουκάνικο μπαίνει σε πήλινο κωνικό σκεύος σαν τις σιφνέικες πήλινες λεκάνες με καπάκι.

Από αυτό το σκεύος, το Cassole, πήρε και το όνομα της η συνταγή της γαλλικής κουζίνας.

Ανάλογα με την περιοχή επιλέγουμε το κρέας: χοιρινό, αρνί η πουλερικά όπως πάπια ή χήνα.

Διαλέξτε χοιρινό λουκάνικο χωρίς αρωματικά. Καθαρό χοιρινό κρέας.

Στο κασουλέ μπορούμε να προσθέσουμε κόκαλα κρέατος ή πουλερικού για πιο πλούσια σάλτσα.

