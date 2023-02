Κοινωνία

F4 - Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας: Πότε θα γίνει η κηδεία του πιλότου

Γιατί ο πατέρας του 29χρονου αρνήθηκε να παραστεί στην αναγνώριση της σορού του συγκυβερνήτη του πολεμικού αεροσκάφους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 31χρονο κυβερνήτη του Φάντομ.

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου θα γίνει η κηδεία του σμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στην Ανδραβίδα.

Η εξόδιος ακολουθία του 29χρονου θα γίνει στη γενέτειρά του, την Τρίπολη. Σήμερα οι γονείς του θα πρέπει να κάνουν την επώδυνη διαδικασία της αναγνώρισης της σορού. Ο πατέρας του, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ είπε πως θα απέχει από τη διαδικασία, γιατί θέλει να τον θυμάται όπως ήταν.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1, ο Κωνσταντίνος Τουρούτσικας δήλωσε πως, «ο Μάριος ήταν ταγμένος να υπηρετήσει την πατρίδα του.

Είμαι σίγουρός ότι δεν θα του άρεσε η λέξη ήρωας, εμένα μου έλεγε «πατέρα είμαι πολεμιστής». Ήταν τόσο ταπεινός που δεν έλεγε το επάγγελμά του», είπε ο πατέρας του πιλότου.

«Το παιδί μου δεν ήταν ήρωας. Αυτοί έκαναν μια άσκηση σε συνθήκες πολέμου, που την είχαν κάνει πολλές φορές, σε αυτήν την άσκηση δεν σκοτώθηκε επειδή είχε αντίπαλο. Σκοτώθηκε επειδή είχε ένα συμβάν. Γι’ αυτό πληρωνόταν. Δεν τον ενδιάφερε να πεθάνει για την πατρίδα του, ήταν η δουλειά του», σημείωσε ο πατέρας.

Περιγράφοντας την αγάπη που είχε ο 29χρονος για τη δουλειά του, είπε πως, «δεν είναι δυνατόν να υποστείς αυτό το μαρτύριο που υφίστανται στην εκπαίδευση», αν δεν την αγαπάς τόσο. Σημείωσε δε πως, όταν ήταν στη Σχολή του και πήγαινε στο σπίτι του, «ήταν στεναχωρημένος, κουρασμένος, αλλά δεν μετέφερε τίποτα στο σπίτι» και δίνοντας το μέγεθος της σωματικής και πνευματικής κούρασής του είπε πως, «να φανταστείτε ότι στην ορκωμοσία δεν τον αναγνωρίσαμε».

Απάντησε πως αρκετές φορές είχε πετάξει πάνω από το χωριό του και ξεκαθάρισε πως, «δεν υπήρχε η παραμικρή φοβία, ακόμα και όταν τον ρώταγε η μάνα του, της έλεγε πως είναι ασφαλή τα αεροσκάφη».

«Πήγαινε γελαστός στη δουλειά, σαν να πήγαινε να κάνει κάποιο χόμπι. Το καλοκαίρι που δεν πετούσε, ήταν όλο νεύρα. Και οι συνάδελφοι, του άρεσε, μου το έλεγε», είπε ο Κωνσταντίνος Τουρίτσικας, καταλήγοντας πως η μεγάλη ευχαρίστηση του παιδιού του θα ήταν η σημαία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την ανεύρεση του 31χρονου κυβερνήτη του Phantom, με τις δυνάμεις Αεροπορίας και Ναυτικού να λαμβάνουν μέρος. Στις αδιάκοπες έρευνες, από σήμερα συμμετέχει και ο «Ναυτίλος» του υπουργείο Ναυτιλίας, ειδικό ερευνητικό υποβρύχιο.

