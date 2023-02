Πολιτική

Ερντογάν: Οι έξι της αντιπολίτευσης χαιρετίζουν την Ελλάδα

Με…όχημα την αντιπολίτευση εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Ελλάδα, Δύση και τουρκική αντιπολίτευση, έβαλε σε ένα τσουβάλι ο Τούρκος Πρόεδρος, νωρίτερα, απαξιώνοντας το έγγραφο κοινής πολιτικής στο οποίο συμφώνησαν τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι με το έγγραφο αυτό χαιρετίζει την Ελλάδα λέγοντας πως θα εγκαταλείψει τον αγώνα της Τουρκίας για την προστασία των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αλλά και για τη Δύση, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η αντιπολίτευση χαιρετίζει την Δύση, η οποία ενοχλείται από την ενίσχυση της Τουρκίας.

«Ντροπή τους, ντροπή τους», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν για τα 6 κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης. Τους κατηγόρησε ακόμη ότι, λέγοντας πως θα επιστρέψουν πίσω στο πρόγραμμα των F35, χαιρετίζουν όσους παραδέχονται συστηματικά και συνειδητά ότι είναι εχθροί της Τουρκίας.

Μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε και στον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος χθες εισήγαγε ένα νέο σύνθημα από παλιά τουρκική ταινία που έγινε μάλιστα viral στα social media. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είχε πει χθες: «Είμαι ο Κεμάλ, έρχομαι». Σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν του απάντησε με άλλο σύνθημα: «Μπάι μπάι Κεμάλ»

Εν τω μεταξύ δηλώσεις για την Ελλάδα έγιναν και από τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος είπε ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει καμιά σχέση με αναθεωρητισμό και νεοοθωνισμό και ότι πρόκειται για προκαταλήψεις που δεν ισχύουν. Αντίθετα, είπε ο Τσαβούσογλου, «η Ελλάδα είναι που παραβιάζει τις συνθήκες με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου».

