ΕΛΣΤΑΤ - Ανεργία: στο 11,6% τον Δεκέμβριο

Σημαντική υποχώρηση σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Δεκέμβριο του 2022, σε σχέση με τον αντίσοιχο μήνα του 2021.

Στο 11,6% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Δεκέμβριο πέρυσι, έναντι 12,9% τον Δεκέμβριο 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,6% τον Νοέμβριο 2022. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 545.372 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.565 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 (9,5%) και αύξηση κατά 6.170 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 (1,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 15,6% από 17% τον Δεκέμβριο 2021 και στους άνδρες σε 8,3% από 9,6%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 28,9% από 29,7% τον Δεκέμβριο 2021 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,7% από 12,1%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ:

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.150.724 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 78.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 (1,9%) και κατά 31.290 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 (0,8%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.119.710 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 52.195 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 (1,6%) και κατά 40.027 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 (1,3%).

