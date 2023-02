Οικονομία

Eurostat - Πληθωρισμός στην Ελλάδα: Πως κινήθηκε τον Ιανουάριο

Οι αυξήσεις σε μια σειρά απο αγαθά και υπηρεσίες, καθόρισαν το ύψος του πληθωρισμού.

Σε υψηλά επίπεδα σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), διαμορφώθηκε στο 7,2% τον Ιανουάριο. Ενα μήνα πριν ήταν στο 7,6% ετησίως, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ήταν στο 7,2%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή κινήθηκαν καθοδικά κατά 0,5%.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται ότι έχει διαμορφωθεί στο 8,5% τον Ιανουάριο, κατεβάζοντας ταχύτητα από το 9,2% του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό μήνα που κινείται καθοδικά στις χώρες του ευρώ, ωστόσο δίνει μικρή ανακούφιση καθώς ο δομικός δείκτης αυξήθηκε λίγο ενώ ένας ακόμη πιο δομικός παρέμεινε σε ιστορικό υψηλό.

Η αύξηση των τιμών βρίσκεται σε επιβράδυνση από τότε που κορυφώθηκε στο 10,6% τον Οκτώβριο, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ήδη υποσχεθεί περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων, φοβούμενη ότι χωρίς υψηλότερο κόστος δανεισμού, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να εδραιωθεί πάνω από τον στόχο του 2%.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η τράπεζα είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 2,5%, και το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πόσο μεγαλύτερη σύσφιξη θα σηματοδοτήσει.

Από τα στοιχεία ωστόσο μπορεί να ενθαρρυνθούν κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, που αρχίζουν να πιέζουν για χαλάρωση του ρυθμού αυξήσεων των επιτοκίων.

Καμπανάκι από τον δομικό δείκτη

Στα παραπάνω στοιχεία της ευρωζώνης, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, ο οποίος παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ για τις αποφάσεις της, επιταχύνθηκε στο 7% από 6,9%.

Μία ακόμη πιο δομική μέτρηση, που εξαιρεί την ενέργεια, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, η οποία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της ΕΚΤ διατηρήθηκε σταθερή στο 5,2% -σημείο που είναι ιστορικό υψηλό-, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για επιβράδυνση στο 5,1%.

Ποιοι τομείς οδηγούν την άνοδο των τιμών

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (17,2%, έναντι 25,5% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (14,1%, έναντι 13,8% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (6,9%, έναντι 6,4% τον Δεκέμβριο) και τις υπηρεσίες (4,2% έναντι 4,4% τον Δεκέμβριο).

Στα καλά νέα της ημέρας, η ανεργία στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 6,6% τον Δεκέμβριο, σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν επίσης σήμερα.

Πηγή: Euro2day.gr

