Κοινωνία

Ανδραβίδα - Phantom: Νεκρός ο πιλότος Ευστάθιος Τσιτλακίδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τις έρευνες για την ανεύρεση του κυβερνήτη του Phantom.

Οι επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του αεροσκάφους F-4E Phantom II σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη, 31 ετών, που ακολούθησαν το αεροπορικό δυστύχημα της 30ής Ιανουαρίου 2023, 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου της Ανδραβίδας ολοκληρώθηκαν.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Οι έρευνες για την ανάκτηση της ατράκτου του μαχητικού, θα συνεχιστούν, ώστε να περισυλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου θα γίνει η κηδεία του σμηναγού Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα, συγκυβερνήτη του μοιραίου αεροσκάφους.

Η εξόδιος ακολουθία του 29χρονου θα γίνει στη γενέτειρά του, την Τρίπολη. Σήμερα οι γονείς του θα πρέπει να κάνουν την επώδυνη διαδικασία της αναγνώρισης της σορού. Ο πατέρας του, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ είπε πως θα απέχει από τη διαδικασία, γιατί θέλει να τον θυμάται όπως ήταν.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1, ο Κωνσταντίνος Τουρούτσικας δήλωσε πως, «ο Μάριος ήταν ταγμένος να υπηρετήσει την πατρίδα του.

Είμαι σίγουρός ότι δεν θα του άρεσε η λέξη ήρωας, εμένα μου έλεγε «πατέρα είμαι πολεμιστής». Ήταν τόσο ταπεινός που δεν έλεγε το επάγγελμά του», είπε ο πατέρας του πιλότου.

«Το παιδί μου δεν ήταν ήρωας. Αυτοί έκαναν μια άσκηση σε συνθήκες πολέμου, που την είχαν κάνει πολλές φορές, σε αυτήν την άσκηση δεν σκοτώθηκε επειδή είχε αντίπαλο. Σκοτώθηκε επειδή είχε ένα συμβάν. Γι’ αυτό πληρωνόταν. Δεν τον ενδιάφερε να πεθάνει για την πατρίδα του, ήταν η δουλειά του», σημείωσε ο πατέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ξάνθη: Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας ο πρόεδρος των Πομάκων (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης δεν θα μείνει ατιμώρητος (βίντεο)