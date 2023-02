Κόσμος

Το Ελ Σαλβαδόρ χτίζει φυλακές για 40000 κρατούμενους!

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυλακή της Αμερικής.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, παρουσίασε την Τρίτη «τη μεγαλύτερη φυλακή της Αμερικής», που προορίζεται για τον εγκλεισμό ως και 40.000 φερόμενων ως «μαρέρος», μελών συμμοριών, στο πλαίσιο του «πολέμου» κατά του οργανωμένου εγκλήματος τον οποίο κήρυξε την άνοιξη του 2022.

Ο αρχηγός του κράτους δεν διευκρίνισε την ημερομηνία που προγραμματίζεται να γίνουν οι πρώτες μεταγωγές κρατουμένων σε αυτή. Στα χέρια των σαλβαδοριανών αρχών βρίσκονται το τρέχον διάστημα κάπου 63.000 φερόμενα ως μέλη των «μάρας».

Σύμφωνα με τον κ. Μπουκέλε, οι γκάνγκστερ που φυλακίζονταν επί προηγούμενων κυβερνήσεων είχαν πρόσβαση «σε ιερόδουλες, PlayStation, τηλεοπτικές οθόνες, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές».

Οι μέλλοντες έγκλειστοι στο κέντρο κράτησης υπόπτων για «τρομοκρατία» —η κυβέρνησή του προέδρου Μπουκέλε χαρακτήρισε πέρυσι τις μάρας «τρομοκρατικές» οργανώσεις— θα είναι υποχρεωμένοι να «εργάζονται», αντιπαρέβαλε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφαλείας Όσιρις Λούνα.

Η γιγαντιαία φυλακή, που οικοδομείται σε απομονωμένη αγροτική περιοχή κοντά στην Τεκολούκα, 74 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, θα εκτείνεται σε 1.660 στρέμματα, διευκρίνισε από την πλευρά του ο υπουργός Δημοσίων Έργων Ρομέο Ροδρίγκες.

Το κέντρο κράτησης, «η μεγαλύτερη φυλακή σε όλη την Αμερική», σύμφωνα με τον κ. Ροδρίγκες, θα φυλάσσεται νυχθημερόν από 600 στρατιώτες και 250 αστυνομικούς.

Οι μαζικές συλλήψεις φερόμενων ως κακοποιών από τις αρχές του Ελ Σαλβαδόρ, στο πλαίσιο του «πολέμου» εναντίον των μάρας, επικρίνονται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κατάσταση εξαίρεσης που έχει επιβληθεί επιτρέπει στις αρχές να συλλαμβάνουν και να προφυλακίζουν υπόπτους χωρίς δικαστικά εντάλματα ή δικαστικές αποφάσεις. Εγκρίθηκε από το σαλβαδοριανό Κογκρέσο έπειτα από κύμα 87 δολοφονιών που αποδόθηκαν σε μαρέρος από την 25η ως την 27η Μαρτίου.

Την περασμένη Παρασκευή, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στηλίτευσε το γεγονός πως ο πλεονάζων πληθυσμός εγκλείστων στις περίπου είκοσι φυλακές της χώρας είναι πελώριος.

Η νέα, γιγάντια φυλακή θα έχει ονομαστική χωρητικότητα 30.000 θέσεων, κατά τις αρχές.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε αρχικά υποσχόταν πως το τεράστιο έργο θα ολοκληρωνόταν τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει τους λόγους που η αποπεράτωσή του καθυστερεί.

