Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το α' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης

Πώς "είδαν" οι πολίτες τη «μονομαχία» Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή, ποια προβλήματα τους καίνε, τι θα κρίνει τις εκλογές, ποια κυβέρνηση προτιμούν.

Απόψε, Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι απάντησαν οι πολίτες μετά τη «μονομαχία» Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή;

Ποια προβλήματα τους καίνε;

Τι θα κρίνει τις εκλογές;

Ποια κυβέρνηση προτιμούν;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

