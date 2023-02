Αθλητικά

Australia Open: Ο Τζόκοβιτς αγωνιζόταν με θλάση 3 εκατοστών!

Ο διευθυντής του τουρνουά της Μελβούρνης, δεν πίστευε στα μάτια του βλέποντας τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του Σέρβου.

Η θέληση και το πάθος του Νόβακ Τζόκοβιτς, είναι παροιμιώδη στην πολυετή παρουσία του Σέρβου τενίστα στα κορτ. Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, δίνει τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, καθώς όπως έχει δηλώσει κατ΄επανάληψη, θέλει διαρκώς, να κατακτά τρόπαια και διακρίσεις.

Και η πορεία του στο Australian Open, όπου θριάμβευσε επικρατώντας με 3-0 στον τελικό του Στέφανου Τσιτσιπά, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη των προαναφερόμενων, δεδομένου ότι ο «Νόλε», κατέκτησε το 22ο Grand Slam της καριέρας του, με θλάση τριών (!) εκατοστών στον αριστερό οπίσθιο μηριάιο.

Στην συγκεκριμένη αποκάλυψη, προχώρησε ο διευθυντής του τουρνουά της Μελβούρνης, Κρεγκ Τάϊλι: «Είδα τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, που έδειξε θλάση μήκους τριών εκατοστών στον οπίσθιο μηριαίο μυ. Θα σας το πουν και οι γιατροί. Ο Νόβακ μερικές φορές υποφέρει από κακή φήμη. Υπήρξαν πολλές εικασίες γύρω από την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μπορείς να πετύχεις τέτοια πράγματα με τέτοιου είδους τραυματισμό, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Το χειρίσθηκε με μεγάλο επαγγελματισμό. Είναι τόσο συγκεντρωμένος σε ό,τι κάνει, κάθε λεπτό της κάθε ημέρας. Τι τρώει, τι πίνει, τι κάνει, πώς το κάνει».

Υπενθυμίζεται, ότι και προ διετίας, όταν κατέκτησε το Australian Open, ο Σέρβος πρωταθλητής, αγωνίσθηκε με θλάση μήκους 1,7-2,5 εκατοστών στους κοιλιακούς.

