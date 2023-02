Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Δείτε πρώτοι σκηνές και αποσπάσματα από το σημερινό, καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι'.

Μια δυνατή ιστορία ξετυλίγει και πάλι το νήμα της για να μας παγιδεύσει στην καταιγιστική πλοκή της.

Οι «Παγιδευμένοι», που αγαπήθηκαν και συζητήθηκαν πολύ, επιστρέφουν με νέα καθηλωτικά επεισόδια. Απόψε στις 22:00 θα κόψουν και πάλι την ανάσα μας, με ακόμα περισσότερες αλήθειες, ακόμα περισσότερα διλήμματα, ακόμα περισσότερα λάθη.

Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα…

«Οι μικρές στεναχώριες μπορούν να μιλήσουν, αλλά οι βαθιές στεναχώριες είναι βουβές»

ΣΕΝΕΚΑΣ





Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

Η απόφαση του Δημήτρη πέφτει σαν βόμβα.

Οι άκαρπες προσπάθειες της Κλειώς να μάθει από τον Αλέκο για το πτώμα του Κοσμά, εξοργίζουν τον Γεράσιμο, ο οποίος αποφασίζει να την εκβιάσει ακόμα περισσότερο με την κόρη της.

Η Άννα στη φυλακή νιώθει ανίκανη να βοηθήσει τον εαυτό της.

Στην παρέα του Άκη, της Νεφέλης και της Λίνας μπαίνει πλέον και η Δανάη, ενώ ο Άκης ετοιμάζει μία επικίνδυνη δουλειά και θέλει να εμπλέξει και τον Θοδωρή. Θα δεχτεί ο Θοδωρής να βάλει πάλι σε κίνδυνο τον εαυτό του;

Ο Δημήτρης θα κάνει τα πάντα για να βγάλει την Άννα από τη φυλακή μέχρι τη δίκη. Και θα φτάσει πολύ κοντά. Όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή από την Κατερίνα. Τι απόφαση θα πάρει; Θα αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα που είναι μαζί με τον άντρα που αγαπάει;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

