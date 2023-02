Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Ψυχικές παθήσεις, καρκίνος ορθού και σπονδυλική στήλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου στις 10:00

Πρωτοποριακή ελληνική μελέτη για την εξατομικευμένη θεραπεία των ψυχικών παθήσεων.

Ερευνητική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πάτρας αναπτύσσει rapid test για πρώιμη ανίχνευση καρκινικών κυττάρων στο αίμα.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για τον συχνό καρκίνου ορθού.

«Μέθοδος Ενεργοποίησης» για υγιή σπονδυλική στήλη.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Η αξιοθαύμαστη προσπάθεια 5 πρώην αστέγων στο Παλαιοβιβλιοπωλείο «Ανέστιος», με περισσότερα από 30.000 βιβλία.

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου στις 10:00

Πόσο επηρεαζόμαστε από τα φίλτρα και τα «ποσταρίσματα» στα social media για να επιδιώξουμε αλλαγή στην εμφάνισή μας;

Γιατί οι άνθρωποι δεν πετούν πράγματα; Πότε γίνεται διαταραχή;

Superfood είναι το σαγκουίνι, με βάση επιστημονικές μελέτες.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Μπορεί ένα φίδι να γίνει το κατοικίδιό μας; Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος