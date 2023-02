Κοινωνία

Μαρούσι - ΔΙ.ΑΣ: Τα αποτελέσματα της έρευνας για το περιστατικό ελέγχου πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του προβλεπόμενου αστυνομικού ελέγχου για την συγκεκριμένη ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Ύστερα από γραπτή εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δόθηκε την 26 Ιανουαρίου 2023, διεξήχθη έρευνα για το περιστατικό ελέγχου 4 ατόμων, την 21 Νοεμβρίου 2021 στην περιοχή του Αμαρουσίου Αττικής, από πέντε άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η έρευνα, η οποία περιλαμβάνει καταθέσεις των εμπλεκομένων, διεξήγαγε ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και το εξαχθέν πόρισμα υπογράφεται από τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος.

Σύμφωνα με αυτό, διεξήχθη ο προβλεπόμενος αστυνομικός έλεγχος, ο οποίος περιλάμβανε έλεγχο των δελτίων ταυτοτήτων των 4 πολιτών μέσω τερματικού και σωματική έρευνα των ελεγχόμενων, αφού πρώτα τους ζητήθηκε η εναπόθεση όλων των αντικειμένων που έφεραν μαζί τους, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Από τις παραπάνω ενέργειες δεν προέκυψε σε βάρος τους κάτι μεμπτό, ο έλεγχος περαιώθηκε και η εν λόγω ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνέχισε την περιπολία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης στο Μάτι για το Πάρκο Μνήμης (εικόνες)

Σορβατζιώτης: Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης συμφώνησαν για διαζύγιο και “αμέσως” αρρώστησε η Τζωρτζίνα

Βύρωνας: Εντοπίστηκε ο “μαϊμού” αστυνομικός που έκανε ελέγχους σε πολίτες