Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η μεγαλύτερη ανησυχία και η πρόθεση ψήφου στις εκλογές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα έδειξε για την γνώμη και την πρόθεση των πολιτών η μεγάλη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Την Τετάρτη 1 Φεβροαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα στα ερωτήματα ήταν το πώς αξιολογούν το κυβερνητικό έργο οι πολίτες, τι είδους κυβέρνηση πιστεύουν ότι θα αναδειχθεί μετά τις εκλογές, η πρόθεση ψήφου, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στο ενδεχόμενων εκλογών.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις 7,5 μονάδες με το κόμμα της κυβέρνησης να είναι πρώτο με 32,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 25,2%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9,8%, το ΚΚΕ με 5,3%, η Ελληνική Λύση με 3,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%. Πάνω από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή βρίσκεται το Εθνικό Κόμμα Έλληνες με 3,4%.

Στο ερώτημα ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, στην πρώτη θέση με τεράστια διαφορά είναι η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις.

Σχετικά μοιρασμένες είναι οι απαντήσεις των πολιτών αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Τι απάντησαν οι ερωτηθέντες για τις υποκλοπές κι αν πιστεύουν πως παρακολουθούνται και απλοί πολίτες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που έχουν οι πολίτες για το πώς αντιλαμβάνονται την εικόνα της διαφθοράς σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σχεδόν απόλυτα μοιρασμένες ήταν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν ήταν σωστή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.

Σχεδόν παρόμοια και η εικόνα για το ποιος ήταν ο κερδισμένος από τη συζήτηση στη Βουλή, αλλά με τη ΝΔ να έχει προβάδισμα.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξακολουθεί να έχει μεγάλο προβάδισμα στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών.

Ανάλογη και η εικόνα στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στο ερώτημα αν συμφωνεί να απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές του κόμματος του Κασιδιάρη.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη διακύμανση στην πρόθεση ψήφου, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των πολιτών για το ποιο είδος Κυβέρνησης προτιμούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Καιρός: Πού έφτασε στους -11 βαθμούς η θερμοκρασία

Ανδραβίδα – Πτώση Φάντομ: Ο “Ναυτίλος” στις έρευνες για τον πιλότο