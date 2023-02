Πολιτική

Ελληνοτουρκικά – Φαρμακονήσι: Βίντεο ντοκουμέντο με πρόκληση από τουρκική ακταιωρό

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 προβλήθηκε άλλη μια απόδειξη της έντασης που δημιουργούν και συντηρούν οι Τούρκοι. Το επεισόδιο, εικόνες του οποίου πρώτη αποκάλυψε η εφημερίδα “Δημοκρατία”, έγινε μια ημέρα πριν τα Φώτα.

Τις προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, που αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καταγράφει βίντεο - ντοκουμέντο, που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λίγο πριν την παρουσίαση της μεγάλης δημοσκόπησης της Marc.

Πρόκειται για επεισόδιο με τουρκική ακταιωρό, που έγινε στις 5 Ιανουαρίου στο Φαρμακονήσι και το οποίο ανέδειξε με πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα «Δημοκρατία».

Είναι ένα ντοκουμέντο της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Όπως συνέβη και στις 5 Νοεμβρίου στο Φαρμακονήσι, σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής εισβάλουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και με επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθούν είτε να παρεμποδίσουν είτε να εμβολίσουν σκάφη του ελληνικού Λιμενικού Σώματος

Στο ντοκουμέντο που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, έχει καταγραφεί η στιγμή που τουρκικό σκάφος προσπαθεί να εμβολίσει την πρύμνη της ελληνικής ακταιωρού.

Το «σκηνικό» είναι παρεμφερές με εκείνο που είχε συμβεί, τον Απρίλιο του 2020, στην Ρόδο. Οι Λιμενικοί ενήργησαν με πρωτοφανή ψυχραιμία και επαγγελματισμό και πυροβόλησαν στον αέρα, σε ασφαλή τομέα, ως προειδοποίηση.

Σημειώνεται ότι εάν ήθελαν και το εκτιμούσαν ως αναγκαίο, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος μπορούσαν να πυροβολήσουν στις μηχανές του τουρκικού σκάφους και να το ακινητοποιήσουν, καθώς οι σκηνές με την πρόκληση από την τουρκική ακταιωρό διαδραματίστηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Νωρίτερα, οι Έλληνες λιμενικοί είχαν διώξει από την περιοχή τουρκικά αλιευτικά.

Το βίντεο επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της Αθήνα ότι ξεκάθαρο στόχος των Τούρκων είναι να προκαλέσουν ατύχημα στο Αιγαίο, ακόμη κι αν χρειαστεί να θυσιάσουν ένα σκάφος τους, για να εμφανίσουν την δική τους πλευρά ως «θύμα».

