Μετρό: Στάση εργασίας στη Γραμμή 1 “Πειραιάς – Κηφισιά”

Ποια μέρα και ποιες ώρες θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι οι συρμοί.

Στάση εργασίας, από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι, πραγματοποιούν αύριο Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς - Κηφισιά» . Η στάση εργασίας πραγματοποιείται προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τους τερματικούς σταθμούς «Κηφισιά» και «Πειραιάς» στις 11:35, ενώ όλοι οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό στις 14:45, οπότε και θα αναχωρήσουν οι πρώτοι συρμοί από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς της Γραμμής 1.

