Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Η “βασίλισσα” μάδησε… το τριφύλλι

Η ισπανική ομάδα έδειξε τα δόντια της από το ξεκίνημα και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.

Συμβιβασμένος με την ιδέα της ήττας παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη, χάνοντας από τα πρώτα λεπτά την επαφή με τη Ρεάλ και αντικρίζοντας τη 14η ήττα του στη Euroleague.

Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς «παραδόθηκε» με το τελικό 83-68, για την 22η αγωνιστική και πλέον ετοιμάζει «βαλίτσες» για Βιτόρια, όπου την Παρασκευή (3/2) ολοκληρώνει το ταξίδι του στην Ισπανία, απέναντι στην Μπασκόνια.

Στον αντίποδα, η Ρεάλ παρέμεινε με ρεκόρ 15-7 «αγκαλιά» με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης (οι «ερυθρόλευκοι» υπερτερούν στην ισοβαθμία).

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-30, 68-57, 83-68

Η γνωστή απογοητευτική εκκίνηση του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με τα 15 λάθη, τα κάκιστα ποσοστά ευστοχίας (37,8% στα δίποντα, 31,3% στα τρίποντα) και την αδυναμία στο κομμάτι της δημιουργίας (8 ασίστ), απλοποίησαν το έργο της Ρεάλ, η οποία οικοδόμησε μία διαφορά ασφαλείας από την πρώτη περίοδο και δεν κοίταξε πίσω...

Ο Πάρις Λι με 17 πόντους έδειξε διάθεση στα ακίνδυνα ξεσπάσματα των «πράσινων», όπως και οι Μάριους Γκριγκόνις και Ντουέιν Μπέικον με 12 και 11 πόντους, αντίστοιχα. Από τη Ρεάλ κυριάρχησε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Μάριο Χεζόνια και 12 ο Ντζάναν Μούσα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιόβτσιτς - Παστούσιακ - Ραντόικοβιτς

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Γουίλιαμς - Γκος 6, Κοζέρ 4, Ρούντι 5 (1), Χεζόνια 14 (1), Σέρχιο 3 (1), Ντεκ 6, Κορνελί 8 (1), Ταβάρες 6, Γιουλ 3 (1), Γιαμπουσέλε 16, Εντιαγιέ, Μούσα 12.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 7 (1), Λι 17 (2), Παπαγιάννης 8 (2), Γουίλιαμς 3 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 4, Αβδάλας, Μπέικον 11 (3), Γκριγκόνις 10 (1), Γκουντάιτις 6.

