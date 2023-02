Κοινωνία

Εγκληματικότητα - Ιερά Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε αυτοκίνητο μέρα - μεσημέρι

Με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις "άνοιξε" και "ξάφρισε" αυτοκίνητο μέρα - μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Η εγκληματικότητα "μαστίζει" σε ολόκληρη τη χώρα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και καταγράφει έναν διαρρήκτη μέρα - μεσημέρι στην Ιερά οδό πλησιάζει σταθμευμένο αυτοκίνητο και αφού παραβιάζει την πόρτα του συνοδηγού, αρπάζει κάποια λιγοστά ευρώ που βρίσκει στα ντουλαπάκια.

Στη συνέχεια εξαφανίζεται μετρώντας τα κλοπιμαία.

