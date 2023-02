Οικονομία

Ηλεκτρικός: Στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι του ΗΣΑΠ. Αναλυτικά οι αλλαγές στα δρομολόγια.

Χωρίς δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ΗΣΑΠ θα μείνει η Αθήνα σήμερα Πέμπτη από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι στη Γραμμή 1 του Μετρό (Πειραιάς-Κηφισιά).

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων στον ΗΣΑΠ για τη στάση εργασίας στη Γραμμή 1 του Μετρό, το τρίωρο «χειρόφρενο» στον Ηλεκτρικό θα μπει για να γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου της ΣΤΑΣΥ.

Αναλυτικότερα, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τους τερματικούς σταθμούς «Κηφισιά» και «Πειραιάς» στις 11:35, ενώ όλοι οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό στις 14:45, οπότε και θα αναχωρήσουν οι πρώτοι συρμοί από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς της Γραμμής 1.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλωματικές πηγές σε Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: Τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις την Πέμπτη