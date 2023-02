Υγεία - Περιβάλλον

Οικονόμου για “Ευαγγελισμό”: Για πρώτη φορά χωρίς ράντζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η συμφωνία για συν-εφημέρευση των νοσοκομείων "Ευαγγελισμός" και "ΝΙΜΤΣ" μηδένισαν τα ράντσα.

Η συμφωνία για συν-εφημέρευση των νοσοκομείων "Ευαγγελισμός" και "ΝΙΜΤΣ" που προβλέπει τη διάθεση 50 κλινών από το ΝΙΜΤΣ για νοσηλεία περιστατικών, μηδένισε για πρώτη φορά τα ράντζα στον "Ευαγγελισμό" ανέφερε σε ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση του στο twitter σημείωσε:

«Με σχέδιο ο "Ευαγγελισμός" μηδένισε για πρώτη φορά τα ράντζα μέσω συμφωνίας για τη συν-εφημέρευση "Ευαγγελισμού" και ΝΙΜΤΣ που προβλέπει ότι το ΝΙΜΤΣ θα διαθέτει έως και 50 κλίνες για τις ανάγκες νοσηλείας περιστατικών που θα διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

#Με_σχέδιο ο "Ευαγγελισμός" μηδένισε για πρώτη φορά τα ράντζα μέσω συμφωνίας για τη συν-εφημέρευση "Ευαγγελισμού" & ΝΙΜΤΣ που προβλέπει ότι το ΝΙΜΤΣ θα διαθέτει έως και 50 κλίνες για τις ανάγκες νοσηλείας περιστατικών που θα διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ.@thanosplevris @npanagioto

— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 2, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

F-4: Αντιπτέραρχοι οι δύο πιλότοι του Phantom

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

Υπαπαντή του Κυρίου: Η θαυμαστή ιστορία της ιερής εικόνας