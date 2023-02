Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Μέτρα για στέγαση εποχικά εργαζόμενων σε νησιά

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Βασίλης Κικίλιας για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εκλογές, την πορεία του Τουρισμού και τις εισπράξεις, αλλά και για τις τουρκικές προκλήσεις.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας για τον Τουρισμό, τα ελληνοτουρκικά και τις εκλογές.

Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους αδικοχαμένους πιλότους μας, που σκοτώθηκαν κατά την συντριβή του F-4, ενώ ερωτηθείς σχετικά με το περιστατικό στο Φαρμακονήσι και τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Κικίλιας είπε ότι «Η αποτρεπτική ισχύς είναι όπλο ειρήνης όχι πολέμου», ενώ σχολιάζοντας τις κινήσεις των Τούρκων είπε ότι «είναι πάγια η στρατηγική τους. Έναν χρόνο τώρα ακούμε την μια ακρότητα μετά την άλλη. Επειδή ακούμε διάφορα ότι “θα έρθουν νύχτα”, “θα έρθουν ημέρα”, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι η ίδια, να είναι σοβαρή και η ίδια».





Σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και εάν οι κάλπες θα στηθούν νωρίς για να μην επηρεαστεί η ροή τουριστών στην Ελλάδα, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «ο Τουρισμός δεν έχει σχέση με τις εκλογές. Τον Μάρτιο θα έχουμε 58 πτήσεις απευθείας από τις ΗΠΑ. Είχαμε πέρσι 5000 προσεγγίσεις κρουαζιέρας που δεν έχουν σταματήσει όλον τον χρόνο. Ο Πρωθυπουργός κάτι είπε ότι η μία κάλπη θα είναι μετά το Πάσχα, προφανώς η πρώτη θα είναι πριν από το Πάσχα».

«Ο Τουρισμός είναι η λαϊκή οικονομία της χώρας. Είναι έντιμη και ίση, γιατί κατανέμεται οριζόντια σε όλους τους κλάδους και απέδειξε ότι είναι η “βαριά βιομηχανία” της χώρας, που έφερε πολλαπλάσια αποτελέσματα από τα αναμενόμενα», σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμό.

Σχετικά με την έλλειψη στέγης στις τουριστικές περιοχές για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό, όπως και για αγροτικούς γιατρούς, εκπαιδευτικούς, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας κλπ., ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «είναι μεγάλο πλεονέκτημα η νησιωτικότητα της χώρας. Υπάρχει πρόβλημα στέγασης όπως με τους αγροτικούς γιατρούς, δασκάλους και αστυνομικούς που στέλνουμε στα νησιά μας. Επεξεργαζόμαστε τρόπους με τους οποίους ένα κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης ή με φροντίδα των εργοδοτών, γιατί υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που φροντίζουν τους εργαζόμενους τους, να δεσμεύεται για αυτούς τους ανθρώπους».

Επεσήμανε ακόμη ότι «εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν σε συλλογική σύμβαση εργασίας με αύξηση αποδοχών 10,5% τα επόμενα δύο χρόνια, θέλουμε να είναι καλά αμειβόμενοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό γιατί περαν των άλλων είναι και η εικόνα μας στο εξωτερικό».

Σχετικά με την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από κοινοβουλευτικές διαδικασίες μέχρι τις εκλογές, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι «αυτά όλα μπαίνουν σε ένα πλαίσιο τακτικισμού που δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιστεύει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι έτσι θα προσεγγίσει τους αναποφάσιστους; Για τις υποκλοπές, δεν είναι τακτικισμός του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση δυσπιστίας; Ουσιαστικά, δεν αφήνει την Δικαιοσύνη να ερευνήσει ελεύθερα».

«Για μένα το διακύβευμα των εκλογών είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει με σταθερότητα και ασφάλεια την χώρα και να την πάει μπροστά. Το διακύβευμα των εκλογών θα καταλήξει σε δύο πρόσωπα: τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και ο κόσμος θα αποφασίσει», είπε ο Υπ. Τουρισμός.

