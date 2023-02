Πολιτική

Φαρμακονήσι - Τουρκική ακτοφυλακή: Οι Έλληνες παραποιούν τα γεγονότα (βίντεο)

Για ακόμη μια φορά η τουρκική πλευρά προβάλλει ανυπόστατους ισχυρισμούς, με αφορμή την δημοσιοποίηση του βίντεο από το περιστατικό πρόκλησης με την ακταιωρό.

Η τουρκική ακτοφυλακή αντέδρασε στην κοινοποίηση των εικόνων από το περιστατικό της πρόκλησης απο τουρκική ακταιωρό στο Φαρμακονήσι, στις 5 Ιανουαρίου 2023, με μία γραπτή ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για «παραποίηση των γεγονότων» από την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Στις 05 Ιανουαρίου 2023, όταν ενημερωθήκαμε ότι αλιευτικά σκάφη με τουρκική σημαία που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ανοικτά του ακρωτηρίου Τεκαγάτς (Tekagac) της περιφέρειας Ντιντίμ (Didim) της επαρχίας Αϊδινίου (Ayd?n) παρενοχλούνται από σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής στην περιοχή, το πλοίο της ελληνικής ακτοφυλακής απομακρύνθηκε από την περιοχή από το εντεταλμένο σκάφος της ακτοφυλακής και οι αλιευτικές δραστηριότητες των τουρκικών αλιευτικών σκαφών εξασφαλίστηκαν.

Το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής άνοιξε πυρ στον αέρα κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής και το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής απάντησε με τον ίδιο τρόπο ανοίγοντας και πάλι πυρ στον αέρα. Την 01 Φεβρουαρίου 2023, ορισμένοι ελληνικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν εικόνες του ελληνικού σκάφους σαν να επρόκειτο για ένα νέο περιστατικό, όπου φαίνεται άνδρες να πυροβολούν στον αέρα, ενώ διαφεύγει κατόπιν καταδίωξης του σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής».

Παρακολουθήστε το βίντεο, όπως μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη:

