Πολιτική

Βαρεμένος - Καραμανλή: η φωτογραφία και το τσαλάκωμα που προκάλεσε αντιδράσεις (βίντεο)

Αίσθηση προκαλεί το περιστατικό στον “τηλεοπτικό αέρα”, με τον βουλευτή να αρπάζει και να τσαλακώνει φωτογραφία που κρατούσε η συνάδελφος του. «Ήταν σεξιστική επίθεση» λέει η Άννα Καραμανλή στον ΑΝΤ1.

Από ένα περιστατικό που προκαλεί αίσθηση σημαδεύτηκε η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βαρεμένου και της συναδέλφου του της Νέας Δημοκρατίας, σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, στην διάρκεια της οποίας ο κ. Βαρεμένος άρπαξε, τσαλάκωσε και πέταξε προς το μέρος της εκπροσώπου της ΝΔ μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, που εκείνη κρατούσε και έδειχνε προς την κάμερα.

Η Άννα Καραμανλή, ααφού εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια για τους δύο πιλότους, που σκοτώθηκαν, είπε: «Πάλι καλά, που ο κ. Τσίπρας κράτησε ενός λεπτού σιγή χθες στην ομιλία του στο Περιστέρι», κατηγορώντας παράλληλα τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου πιλότου, πήγε χαμογελαστός στο θέατρο «Παλλάς», δείχνοντας σχετική φωτογραφία του με τη Ράνια Σβίγκου και την Πόπη Τσαπανίδου. «Αυτή είναι η υποκρισία Τσίπρα» ανέφερε η κ. Καραμανλή.

Τότε ο Γιώργος Βαρεμένος φώναξε «αθλιότητα», άρπαξε τη φωτογραφία, την τσαλάκωσε και την πέταξε προς το μέρος της, λέγοντας «Τι θέλουν να πουν ότι δεν σεβόμαστε το θάνατο των πιλότων; Το δέχεστε αυτό;».

Οι παρουσιαστές της εκπομπής παρενέβησαν, λέγοντας προς τον Γιώργο βαρεμένο ότι αυτή η χειρονομία προς μια κυρία δεν ήταν σωστή, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι, με τον κ. Βαρεμένο να δηλώνει ότι «παίρνει πίσω» την χειρονομία, με την Άννα Καραμανλή να λέει «προς τιμήν σας».

«Τα δέχομαι όλα στο διάλογο εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού του ΣΥΡΙΖΑ» πρόσθεσε ο κ. Βαρεμένος, με τη βουλευτή της ΝΔ να δηλώνει πως έκανε «πολιτική κριτική».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Άννα Καρμανλή δήλωσε ότι «ήταν μια επίθεση από τον κ. Βαρεμένο, μια κίνηση απρέπειας σε μια γυναίκα βουλευτή. Διατύπωσα την άποψη μου, άσκησα μια πολιτική κριτική, είπα ότι ορθά κράτησαν ενός λεπτού σιγή στο Περιστέρι χθες, αλλά είπα ότι προχθές, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου παιδιού, ο κ.Τσίπρας και οι κυρίες Τσαπανίδου και Σβίγκου, χαμογελαστοί, πήγαν σε μια παράσταση».

«Είναι μια σεξιστική επίθεση σε βάρος μου. Σοκαρίστηκα από αυτό που μου συνέβη. Κράτησα την ψυχραιμία μου, αλλά σοκαρίστηκα από τον Γιώργο βαρεμένο, ο οποίος “σύρθηκε” να ζητήσει συγγνώμη», είπε η Άννα Καραμανλή.

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται τα εξής:

«Κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπερβεί κάθε όριο αθλιότητας. Ο κ. Βαρεμένος, σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ σε μια ακραία σεξιστική επίθεση, άσκησε σωματική βία κατά της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Καραμανλή! Ο κ. Βαρεμένος άρπαξε χαρτί από τα χέρια της κ. Καραμανλή on air και το πέταξε, φωνάζοντας απειλητικά. Η πρωτόγνωρη επίθεση που θύμισε αντίστοιχες εικόνες με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό μας πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα και εντάσσεται στο τοξικό κλίμα που καλλιεργούν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ.Τσίπρας. Αναμένουμε και την ανακοίνωση καταδίκης του Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ».





