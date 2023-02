Κοινωνία

Πτώση F-4 - Κηδεία Τουρούτσικα: Το “τελευταίο αντίο” στον ήρωα Υποσμηναγό (εικόνες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η Ελλάδα "αποχαιρετά" τον Υποσμηναγό Μάριο - Μιχαήλ Τουρούτσικα,που έχασε την ζωή του, κατά την συντριβή του F-4 Phantom.

Σε κλίμα βαθειάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και απλοί πoλίτες λένε το "τελευταίο αντίο" στον Υποσμηναγό Μάριο - Μιχαήλ Τουρούτσικα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών, εκτελώντας το καθήκον του.

Η εξόδιος ακολουθία του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στις 10:30, στην Τρίπολη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου παρουσία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακκελλαροπούλου.

Το "παρών" έδωσαν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, πλήθος βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και απόστρατοι και εν ενέργεια αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας εκφωνήθηκε ο επικήδειος λόγος του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα από συμμαθητή της τάξης του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι ο Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας υπήρξε ένας «θαυμάσιος άνθρωπος» που έδωσε τη ζωή του «υπηρετώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις», ένα «υπόδειγμα τέκνου για τους γονείς σου».

«Έντιμος, ευθύς, ακούραστος και ειλικρινής» τονίζεται στον επικήδειο εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας και προστίθεται: «Για αυτό, σήμερα, όλοι εμείς θρηνούμε τη λεβεντιά που χάθηκε, τον άνθρωπο, τον αξιωματικό που έφυγε για το αιώνιο ταξίδι».

Ο πατέρας του υποσμηναγού, Κώστας Τουρούτσικας, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο Μάριος είχε πετύχει κάτι πολύ δύσκολο. Είχε εκμηδενίσει το εγώ του. Το είχε σβήσει από το λεξιλόγιό του. Μόνο το εσείς υπήρχε. Δεν συνέκρινε την Ελλάδα με καμία άλλη χώρα στον κόσμο».

«Πατέρα, η Ελλάδα δεν μου χρωστάει. Εγώ μόνο χρωστάω στην Ελλάδα», έλεγε στον πατέρα του ο Μάριος-Μιχαήλ, όπως ανέφερε ο πατέρας του. «Πιστεύω ότι το χρέος του το πλήρωσε. Πέθανε νωρίς αλλά γεμάτος Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Τουρούτσικας.

Η μητέρα του υποσμηναγού, Σταυρούλα, συγκλονισμένη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον επικήδειο λόγο της: «Έγινες ο Ίκαρος της καρδιάς μας. Η Ελλάδα βλέπει το πρόσωπό σου και φωνάζει αθάνατος».

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αγίου Ιωάννη Πικερνίου Μαντινείας.

Οι δύο άτυχοι πιλότοι θα τιμηθούν με τον βαθμό του Αντιπτέραρχου. Kατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) σε έκτακτη -δια περιφοράς συνεδρίασή του χθες το απόγευμα αποφάσισε την προαγωγή του 31χρονου Σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και του 29χρονου Υποσμηναγού Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα στον τιμητικό βαθμό του Αντιπτέραρχου.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, υπέγραψε αργά το απόγευμα την σχετική απόφαση, η οποία εν συνεχεία υπεγράφη από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σήμερα αναμένεται η υπογραφή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα επικυρώνει και τυπικά την τιμητική προαγωγή.

Τόσο στην κηδεία του 29χρονου Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα, που είναι σήμερα στην Τρίπολη όσο και στου 31χρονου Ευστάθιου Τσιτλακίδη αύριο στο Νευροκόπι, θα προσφωνηθούν με τον βαθμό του Αντιπτεράρχου.

