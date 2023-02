Πολιτική

Θεοδωρικάκος: ο γιός του ζητά αποζημίωση από τον απόστρατο αξιωματικό της Αστυνομίας

Ο Δημήτρης Θεοδωρικάκος στρέφεται με μήνυση και αγωγή κατά και δημοσιογράφου, σχετικά με όσα έχει υποστηρίξει για τον ίδιο και τον αστυνομικό έλεγχο στην παρέα του.

(εικόνα αρχείου)

Μήνυση και αγωγή καταθέτει ο γιός του Τάκη Θεοδωρικάκου, σε βάρος του απόστρατου πλέον αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που λίγη ώρα πριν από την αποστράτευση του, έκανε αναφορά στην Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων, περί άνωθεν παρέμβασης για να μην υπάρξουν συλλήψεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες μετά από έλεγχο σε παρέα νεαρών, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο ίδιος ο γιός του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα, ο γιός του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος έκανε χθες μήνυση κατά του ίδιου απόστρατου αξιωματικού,αξιώνει αποζημίωση και από τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, για αναφορές του στην υπόθεση.

Όλη η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

Προ ολίγης ώρας ελήφθη από την γραμματέα μου εξουσιοδότηση του 23χρονου Δημήτρη Θεοδωρικάκου, αριστούχου φοιτητού στο πλέον φημισμένο παγκοσμίως Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών υψηλού επιπέδου «Bocconi University», με την οποία με εξουσιοδοτεί όπως προς προάσπιση της τιμής και της υπολήψεώς του καταθέσω μήνυση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, της ψευδούς καταμηνύσεως, της ψευδούς καταθέσεως και της παραβάσεως καθήκοντος κατά του εν αποστρατεία ευρισκομένου πλέον πρώην επικεφαλής της Αμέσου Δράσεως της ΕΛ.ΑΣ. για όλες τις παράνομες – εγκληματικές συμπεριφορές εις βάρος του από τον συγκεκριμένο πρώην αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Με την ίδια εξουσιοδότηση μου δίνει την εντολή όπως καταθέσω εις βάρος του και αγωγή αποζημιώσεως, τόσο για την αδικοπραξία την οποίαν διέπραξε εις βάρος του με την κατάθεσή του στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεως της ΕΛ.ΑΣ., τριάντα λεπτά προτού ανακοινωθεί επισήμως η αποστρατεία του (την εγνώριζε ήδη), με την οποίαν θα διεκδικηθεί υπέρ του το ποσόν των 100.000 ευρώ, όσο και για την προσβολή της προσωπικότητός του, δια την οποίαν θα διεκδικηθεί μέσω της δικαστικής οδού το ποσό επίσης των 100.000 ευρώ.

Με την ίδια εξουσιοδότηση μου εδόθη η εντολή όπως καταθέσω μήνυση για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως εις βάρος και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, για όσα ψευδή έχει δημοσιοποιήσει εις βάρος του και τα οποία θίγουν την τιμή και την υπόληψή του, αλλά κατά του συγκεκριμένου προσώπου να καταθέσω και αγωγή αποζημιώσεως για την προσβολή της προσωπικότητάς του, με όσα καθημερινώς μέχρι σήμερα ψευδή και συκοφαντικά διέδωσε εις βάρος του, διεκδικώντας υπέρ του το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σημειωτέον, ο Δημήτρης Θεοδωρικάκος, εκτός από αριστούχος φοιτητής υπήρξε και επίλεκτος μπασκετμπολίστας, συμμετέχοντας σε επίσημα πρωταθλήματα, προτού αναχωρήσει για τις σπουδές του στην Ιταλία και ουδέποτε έχει καπνίσει έστω στη ζωή του.

Οι μηνύσεις και οι αγωγές, λόγω υπεραπασχολήσεως των συνεργατών μου και εμού, θα κατατεθούν ή αύριο Παρασκευή 3/2/2023, ή τη Δεύτερα 6/2/2023.

Μηνύσεις και αγωγές εις βάρος των ιδίων προσώπων θα καταθέσουν τις επόμενες ημέρες και τα υπόλοιπα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται σε φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί».

Θεοδωρικάκος: Η άθλια και πρωτοφανής επίθεση κατέρρευσε

Σε δήλωση που έκανε την Πέμπτη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρει:

«Με αφορμή την άθλια σκευωρία, που στήθηκε από σκοτεινά κέντρα εναντίον μου για τις κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία και την κάθαρση που κάνουμε πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα πλήττει σε όλα τα επίπεδα και τον γιο μου Δημήτρη -που το μοναδικό του παράπτωμα είναι ότι είναι γιος μου- θέλω να τονίσω ότι: εφεξής δεν πρόκειται να αναφερθώ στο θέμα, αφού η άθλια και πρωτοφανής επίθεση κατέρρευσε και έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο γιος μου εξουσιοδότησε τον δικηγόρο του, τον κ. Κούγια, ώστε να προσφύγει εναντίον όλων εκείνων που επιχείρησαν να σπιλώσουν την τιμή και την υπόληψή του. Ως πατέρας μόνο παραπέμπω στη δήλωσή μου: θα τους πάω μέχρι το τέλος. Ο λόγος στη Δικαιοσύνη».





Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 τόσο για την υπόθεση αυτή, όσο και για την επικείμενη αντιπαράθεση του με τον Μάνο Δασκαλάκη, στην δίκη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, με κατηγορούμενη την μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου:





