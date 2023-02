Οικονομία

ΥΠΟΙΚ - ΥΠΕΝ: H ΛΑΡΚΟ “αλλάζει σελίδα”

Ολοκληρώθηκαν οι διεθνείς ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ και την Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, όπως αναφέρουν τα Υπ. Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την ΛΑΡΚΟ, αναφέρονται τα εξής:

«Μετά από συστηματικές και σκληρές προσπάθειες της Κυβέρνησης τα τρία τελευταία χρόνια, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξήγαγαν, παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, και η Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, για τη μεταβίβαση, αφενός, του εργοστασίου και των μεταλλείων Λάρυμνας, και αφετέρου, των μεταλλείων Εύβοιας και Καστοριάς.

Και οι δύο διεθνείς ανοιχτοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν με επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δομή των διαγωνισμών και για την ανάκτηση των μη συμβατών με το Ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων προς τη ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ.

Στον διαγωνισμό που διεξήγαγε το ΤΑΙΠΕΔ, δεσμευτική προσφορά κατέθεσε μόνο ένα επενδυτικό σχήμα, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD HOLDINGS, στον δε άλλο διαγωνισμό που διεξήγαγε η Ειδική Διαχείριση δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν δύο (2) επενδυτικά σχήματα. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Ειδική Διαχείριση, αναδείχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD HOLDINGS. Λόγω σύμπτωσης της ιδιότητας του Προτιμητέου Επενδυτή και στους δύο διαγωνισμούς, δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα εκατέρωθεν πλειοδοσίας και ακολούθησε η διαδικασία κατακύρωσης των διαγωνισμών στην ως άνω κοινοπραξία.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ήδη διανύεται το δεύτερο εξάμηνο υποχρέωσης καταβολής από την Ελληνική Δημοκρατία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματικής ποινής ύψους €4,4 εκατ. (ανά εξάμηνο καθυστέρησης), καθώς και κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους €5,5 εκατ., περί μη συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας ως προς την εφαρμογή σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014 περί ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς την εταιρεία.

Για την ολοκλήρωση υπογραφής των σχετικών συμβάσεων απαιτείται στη συνέχεια η γνωμοδότηση επί της σύμβασης μίσθωσης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ο έλεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθήσει η κύρωση της υπογραφείσας σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε σχετικά: “Μετά από μεθοδική και εντατική προσπάθεια των συναρμόδιων Υπουργείων, του ΤΑΙΠΕΔ και της Ειδικής Διαχείρισης της εταιρείας, εν μέσω ενός ρευστού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ και η ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της εταιρείας. Με την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων και την αλλαγή του μοντέλου παραγωγικής δραστηριότητας και λειτουργίας από τον ιδιώτη επενδυτή, επιδιώκεται να διασφαλιστεί η συνέχιση και βιώσιμη ανάπτυξη της σημαντικής αυτής μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας για τη χώρα μας”.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: “Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δίνουμε μια ανάσα ζωής σε μια από τις σημαντικότερες μεταλλουργικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Έτσι, συνεχίζεται η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και επιβεβαιώνεται η πολιτική μας επιλογή, που είναι να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Η παραγωγή νικελίου, ενός υλικού που, πέρα από την παραδοσιακή του χρήση, χρησιμοποιείται και για την κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, όπως οι μπαταρίες, υποδηλώνει τον στρατηγικό στόχο της χώρας, δηλαδή τη δημιουργία μιας εγχώριας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή προϊόντων κι εξοπλισμού που στις επόμενες δεκαετίες θα είναι άκρως απαραίτητα για την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ενέργεια, η οποία παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο”».

