Δολοφονία Καρολάιν: η μητέρα της γύρισε στην Αλόννησο χωρίς την Λυδία (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για την επιστροφή της γυναίκας από τις Φιλιππίνες. Επεισόδιο με τους γονείς του δολοφόνου της Καρολάιν, που πήγαν στο σπίτι της, στο νησί, ζητώντας να δουν το παιδί.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης ότι η μητέρα της Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, επέστρεψε στην Ελλάδα και στο σπίτι της στην Αλόννησο, χωρίς να έχει μαζί της την μικρή Λυδία, την εγγονή της, παιδί της δολοφονημένης κόρης της, με την οποία το τελευταίο διάστημα ζει στις Φιλιππίνες, μαζί με την αδελφή της Καρολάιν και την οικογένεια της.

Στην μητέρα της Καρολάιν το δικαστήριο έχει αναθέσει την γονική μέριμνα της μικρής Λυδίας. Η οικογένεια της δολοφονημένης νεαρής μητέρας βρίσκεται σε αντιδικία με τους γονείς του δολοφόνου της και πατέρα της εγγονής τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, βάσει δικαστικών αποφάσεων, να έχουν επικοινωνία με το παιδί τις πέντε τελευταίες ημέρες κάθε μήνα. Οι δύο πλευρές έχουν δικαστική διένεξη και μετά από την φυγή της μικρής στις Φιλιππίνες, καθώς έτσι δεν θα μπορούν οι συγγενείς του συζυγοκτόνου να έχουν επαφή με το εγγόνι τους.

Προσφάτως δε η οικογένεια της Καρολάιν είχε καταγγείλει τους γονείς του συζυγοκτόνου, ότι μυστικά και παράτυπα έβαλαν το παιδί να συνομιλήσει στο τηλέφωνο με τον πατέρα του και δολοφόνο της μητέρας του.

Κάτοικος της Αλοννήσου, όπου βρίσκεται το πατρικό σπίτι της Καρολάιν, είπε ότι η Σούζαν Κράουτς γύρισε μόνη της στο νησί, χωρίς την Λυδία, ότι δεν κρύβεται από κανέναν και πως κυκλοφορεί στον δρόμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι "χθες κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μας χαιρέτισε. Ενθουσιαστήκαμε που την είδαμε. Η Σούζι ζει 25 χρόνια εδώ. Πολλοί την αγκάλιασαν. Μας είπε πόσο τραγικό είναι να έχει τους γονείς του δολοφόνου του παιδιού της μέσα στο σπίτι της".

Την επιστροφή της συζύγου του, χωρίς την μικρή Λυδία, επιβεβαίωσε ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, σε συνομιλία του με την δημοσιογράφο Κέλλυ Χεινοπώρου, αναφέροντας ότι «Η Σουζάνα επέστρεψε στην Αλόννησο για σύντομη διαμονή, για να τακτοποιήσει διοικητικές λεπτομέρειες και θα γυρίσει σύντομα στις Φιλιππίνες».

Στην εκπομπή αποκαλύφθηκε και ένα επεισόδιο που συνέβη στις 31 Ιανουαρίου, οπότε οι γονείς του συζυγοκτόνου, που είχαν ενημερωθεί για την επιστροφή στην Ελλάδα της μητέρας της Καρολάιν, ταξίδεψαν στην Αλόννησο και πήγαν στο σπίτι της οικογένειας, ζητώντας να δουν την Λυδία.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», οι γονείς του δολοφόνου χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του θύματος του, αλλά η μητέρα της Καρολάιν δεν τους άνοιξε και τους είπε αν θέλουν να μιλήσουν με τον δικηγόρο της.

Αντιδρώντας, οι γονείς του πιλότου ενημέρωσαν την Αστυνομία, κάνοντας καταγγελία για παραβίαση των όρων επικοινωνίας με το εγγόνι τους, που έχει ορίσει το δικαστήριο.

