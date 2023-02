Τοπικά Νέα

Φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστες σκαρφάλωσαν από το μπαλκόνι (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πολυκατοικία. Πώς κατάφεραν οι πυροσβέστες να μπουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου σε περιοχή της Τούμπας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για έντονους καπνούς από διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Κανάρη και Παπάφη.

Πώς καταφεραν οι πυροσβέστες να μπουν στο διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο, αποτελούμενο από επτά πυροσβέστες με δύο υδροφόρα οχήματα. Οι πυροσβέστες απέκτησαν πρόσβαση στο διαμέρισμα του δευτέρου, ανεβαίνοντας στον τρίτο όροφο και από εκεί σκαρφαλώνοντας από το μπαλκόνι.

Τα αίτια της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί σχεδόν υπό έλεγχο, δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

