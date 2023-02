Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Από αύριο - μεθαύριο θα σας λέω άλλα πράγματα και να προσέχετε», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

Όπως είπε η αστρολόγος, «σήμερα έχουμε μια ωραία Σελήνη στον Καρκίνο, δηλαδή σήμερα μπορείτε να έρθετε κοντά με ανθρώπους, με την οικογένεια σας που έχετε να δείτε καιρό»

Ωστόσο, η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «την Κυριακή έχουμε μια πανσέληνο δύσκολη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλον πλανήτη».

Συμπλήρωσε ότι «την Παρασκευή, η Αφροδίτη κάνει μια άσχημη όψη με τον Άρη. Είμαστε έτοιμοι για καβγαδάκια, συναισθηματικά καβγαδάκια, αλλά και καβγαδάκια πάσης φύσεως».

Αμέσως μετά, έχοντας κοντά της την Μαρία Κορινθίου, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», της Πέμπτης:

