Παράξενα

Πολύτεκνος αγρότης με 102 παιδιά περιγράφει την καθημερινότητά του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιστορία του 68χρονου με τις 12 γυναίκες, τα 102 παιδιά και τα 578 εγγόνια...

Ο Μούσα Χασάγια Κασέρα έχει τόσο πολλά παιδιά που δεν μπορεί να θυμηθεί τα ονόματα των περισσότερων.

Ο χωρικός από την Ουγκάντα αγωνίζεται για να φροντίσει την πολυμελή οικογένειά του, η οποία όπως λέει περιλαμβάνει 12 συζύγους, 102 παιδιά και 578 εγγόνια και πλέον αισθάνεται ότι ''φτάνει πια".

"Στην αρχή ήταν ένα αστείο...αλλά τώρα αυτό έχει τα προβλήματά του", λέει στο AFP ο 68χρονος από το χωριό του, το Μπουγκίσα της Μπουταλέτζα, μιας απομακρυσμένης επαρχιακής περιοχής της Ουγκάντα.

"Με την υγεία μου να φθίνει και μόλις 8 στρέμματα γης για μια τόσο τεράστια οικογένεια, δύο από τις συζύγους μου έφυγαν γιατί δεν μπορούσα να τους προσφέρω τα βασικά όπως τροφή, εκπαίδευση, ρουχισμό", λέει.

Ο Χασάγια, ο οποίος είναι αυτή την περίοδο άνεργος αλλά έχει γίνει κάτι σαν τουριστικό αξιοθέατο στο χωριό του, είπε ότι οι σύζυγοί του λαμβάνουν τώρα μέτρα αντισύλληψης ώστε να σταματήσει η περαιτέρω επέκταση της οικογένειας.

"Οι σύζυγοί μου παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια, αλλά εγώ δεν παίρνω μέτρα. Δεν περιμένω να αποκτήσω περισσότερα παιδιά γιατί έχω διδαχτεί από την ανεύθυνη συμπεριφορά μου να κάνω τόσα πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορώ να φροντίσω", εξηγεί.

Η οικογένειά του ζει σε ένα σπίτι υπό κατάρρευση με σκουριασμένη τσίγκινη οροφή ή σε γειτονικές αχυρένιες καλύβες.

Την πρώτη σύζυγό του την παντρεύτηκε το 1972 σε μια παραδοσιακή τελετή όταν ήταν και οι δύο περίπου 17 ετών και ένα χρόνο αργότερα απέκτησε το πρώτο του παιδί, την Σάντρα Ναμπγουίρε.

"Επειδή στην οικογένειά μας ήμαστε μόνο δύο αδέλφια, ο αδελφός, οι συγγενείς και οι φίλοι μου με συμβούλευσαν να παντρευτώ πολλές γυναίκες για να αποκτήσω πολλά παιδιά και να επεκτείνω το όνομα της οικογένειας.

Musa Hasahya hat zwolf Ehefrauen und gilt als Vater von mehr als 100 Kindern. Jetzt kann er seine Gro?familie nicht mehr ernahren. Seine Frauen nehmen nun die Pille - in Teilen Afrikas noch immer eine kontroverse Entscheidung. https://t.co/AXRAnzZ8UP — Frankfurter Allgemeine (@faznet) December 26, 2022

Καλός οικογενειάρχης

Γοητευμένοι από την ιδιότητα που είχε τότε ο Χασάγια--έμπορος και κρεοπώλης--πολλοί χωρικοί του έδιναν τις κόρες τους για γάμο παρότι κάποιες ήταν κάτω από 18 ετών.

Ο γάμος παιδιών απαγορεύτηκε στην Ουγκάντα μόλις το 1995, ενώ η πολυγαμία επιτρέπεται στη χώρα αυτή της Ανατολικής Αφρικής, σύμφωνα με συγκεκριμένες θρησκευτικές παραδόσεις.

Τα 102 παιδιά του Χασάγια είναι ηλικίας από 10 ως 50 ετών, ενώ η νεότερη σύζυγός του είναι περίπου 35.

"...μπορώ να θυμηθώ μόνο το όνομα του πρώτου και του τελευταίου μου παιδιού αλλά κάποιων παιδιών μου δεν θυμάμαι τα ονόματα", λέει ο Χασάγια ξεφυλλίζοντας τα σημειωματάριά του προς αναζήτηση λεπτομερειών σχετικά με τα παιδιά του.

"Οι μητέρες τους με βοηθούν να τα αναγνωρίσω".

Ωστόσο, ο ίδιος δεν μπορεί ούτε να θυμηθεί τα ονόματα κάποιων από τις συζύγους του και πρέπει να συμβουλευτεί έναν από τους γιους του--τον 30χρονο Σαμπάν Μαγκίνο, που είναι δάσκαλος και βοηθάει στη διαχείριση των θεμάτων της οικογένειας αφού είναι ένας από τα λίγα παιδιά του που έχουν σπουδάσει.

Για την επίλυση των διαφωνιών μιας τόσο μεγάλης οικογένειας, ο Χασάγια λέει ότι τα μέλη της συναντιούνται μια φορά τον μήνα.

Ένας τοπικός αξιωματούχος του χωριού αυτού με τους περίπου 4.000 κατοίκους λέει ότι παρά τις προκλήσεις ο Χασάγια "έχει μεγαλώσει πολύ σωστά" τα παιδιά του.

Meet the Ugandan man with 12 wives, 102 children



Mzee Musa Hasahya in navy blue shirt with his family at home in Bugisa Cell, Mulaga Ward in Busaba Town Council, Butaleja District on November 11, 2022. Photo credit: Daily Monitor pic.twitter.com/1Z8uGCmD2o — TKG Music. (@kampalagossip) November 21, 2022

Ελάχιστο φαγητό

Οι κάτοικοι του Μπουγκίσα είναι κυρίως χωρικοί και ασχολούνται με μικρές καλλιέργειες όπως ρυζιού ή καφέ.

Πολλά μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα κάνοντας δουλειές για τους γείτονές τους.

"Αλλά το φαγητό δεν φτάνει. Είμαστε υποχρεωμένοι να ταΐζουμε τα παιδιά μια ή στην καλύτερη περίπτωση δύο φορές την ημέρα", λέει η τρίτη σύζυγος του Χασάγια, η Ζαμπίνα.

Η ίδια προσθέτει ότι αν γνώριζε πως εκείνος είχε και άλλες συζύγους δεν θα συμφωνούσε να τον παντρευτεί.

"Ακόμη και όταν ήρθα εδώ και αφέθηκα στη μοίρα μου...έφερε την τέταρτη, την πέμπτη, μέχρι που έφθασε τις 12", λέει αγανακτισμένη.

Δύο από τις συζύγους του έχουν ήδη εγκαταλείψει τον Χασάγια και άλλες τρεις ζουν σε μια άλλη πόλη σε απόσταση δύο χιλιομέτρων εξαιτίας του υπερπληθυσμού του νοικοκυριού τους.

Ερωτηθείς γιατί πιστεύει ότι δεν τον εγκατέλειψαν περισσότερες σύζυγοι, απαντάει: "Με αγαπάνε όλες, βλέπετε είναι χαρούμενες!".

Musa Hasahya, the man believed to be Butaleja district’s most polygamous man has cried out for help saying his big family has become a 'big burden'.

https://t.co/vHonASTOGT | #VisionUpdates pic.twitter.com/CAxGfeFFj8

— The New Vision (@newvisionwire) November 22, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Βαρεμένος - Καραμανλή: η φωτογραφία και το τσαλάκωμα που προκάλεσε αντιδράσεις (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Θεοδωρικάκος: ο γιός του ζητά αποζημίωση από τον απόστρατο αξιωματικό της Αστυνομίας