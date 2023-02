Πολιτική

Οικονόμου: ο Τσίπρας είναι ηγέτης του “Τραμπισμού αλά γκρέκα”

Με σκληρή γλώσσα μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάννης Οικονόμου κατά την εμηνέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το Φεβρουάριο του 2015 ο κ. Τσίπρας κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων της πρώτης του κυβέρνησης δήλωνε από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου "είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα της χώρας". Όπως έχω ξαναπεί αυτός που επιλέγει να λέει ψέματα θα πρέπει να έχει καλή μνήμη ώστε να θυμάται τι έχει πει γιατί οι πολίτες σίγουρα θυμούνται και θυμούνται άριστα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέλυσε στη συνέχεια όπως είπε τι σημαίνει διαχρονικά για τον κ. Τσίπρα ότι κάθε λέξη από το Σύνταγμα την τιμά και σε τι συνίσταται ο «Τραμπισμός αλά Γκρέκα».

Αναφέρθηκε στην υποδαύλιση, όπως είπε, από τον κ. Τσίπρα του κινήματος των Αγανακτισμένων επισημαίνοντας ότι οι πολίτες τον θυμούνται να επιχαίρει όταν οι ομάδες της πάνω και της κάτω Πλατείας πολιορκούσαν το Κοινοβούλιο, τον ναό της Δημοκρατίας και ζητούσαν εν χορώ να καεί η Βουλή υποχρεώνοντας τους βουλευτές να φύγουν μέσα από τον Εθνικό Κήπο υπό αστυνομική προστασία με τις μολότοφ και τα δακρυγόνα να πέφτουν δίπλα τους.

Επίσης αναφέρθηκε στο «καταστροφικό πρώτο εξάμηνο του 2015» όταν ο κ. Τσίπρας οργάνωνε σύστημα εξόδου από την ΕΕ και σχεδίαζαν έφοδο στο Εθνικό Νομισματοκοπείο και παρακαλούσαν τον κ. Πούτιν να τους δώσει χρήματα με άγνωστα ανταλλάγματα. «Τότε που έλεγαν με νόημα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας διασφαλίζουν -λέει- τη σταθερότητα της χώρας στο εσωτερικό. Τότε που έκαναν απονενοημένο άλμα στο κενό με το δημοψήφισμα το οποίο μας έφερε ένα μόλις βήμα από την απομάκρυνση από το ευρωπαϊκό πολιτικό και πολιτισμικό κεκτημένο και τη συμπερίληψή μας στα αυταρχικά τριτοκοσμικά καθεστώτα λατινοαμερικανικού τύπου που τόσο πολύ θαυμάζει ο κ. Τσίπρας».

Μίλησε επίσης για την «κατασκευή σκανδάλων» προς εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων.

Υπογράμμισε ότι από το 2019 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ σε τίποτα δεν άλλαξε αλλά συνέχισε και συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και κατήγγειλε σειρά ενεργειών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να δώσει μια ψευδή εικόνα για την ελευθεροτυπία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη χώρα μας. «Αυτοί που παρακολουθούσαν υπουργούς και συνεργάτες κατά παραδοχή του ίδιου του κ. Τσίπρα. Αυτοί που πήγαν στο Ισραήλ και δοκίμαζαν λογισμικά παρακολούθησης επί ελληνικών στόχων γίνονται ο πολιτικός εκφραστής, γίνονται ο υποστηρικτής ρυπαρών δικτύων ώστε να πουν ότι η κυβέρνηση παρακολουθούσε πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς. Και σπεύδουν να προκαταβάλουν τη δικαιοσύνη ώστε να έχουν την ευκαιρία από το σκοτάδι να σπιλώσουν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση προτού τα πραγματικά στοιχεία από τη δικαστική διερεύνηση έρθουν στο φως», τόνισε.

«Όλα αυτά και πολλά άλλα που θα μπορούσα να αναφέρω συνιστούν την επιτομή του Τραμπισμού αλά γκρέκα του οποίου εκφραστής, εμπνευστής και ηγέτης είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας», είπε επισημαίνοντας πως τις τελευταίες μέρες φάνηκε περισσότερο η προσπάθειά του να ενισχύσει την τοξικότητα. «Θέλει με υλικό από ψέματα κι από λάσπη να πλάσει μια εικόνα χώρας εφιάλτη και να εμφανιστεί τάχα σαν ο εγγυητής της ομαλότητας και της δημοκρατίας» αλλά «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», πρόσθεσε.

«Αυτό που θεσμικά απέτυχε να κάνει την Παρασκευή, το επιχειρεί πια εκβιαστικά», είπε ο κ. Οικονόμου, τονίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας εισηγείται μία πρόταση ριζικής αμφισβήτησης και βαριάς υποβάθμισης των θεσμικών πυλώνων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας, του Κοινοβουλευτισμού και της συνταγματικής μας τάξης. Επεσήμανε ότι «επιδιώκει μια πεζοδρομιακή εκδοχή της δημοκρατίας κι έναν υπαρκτό λαϊκισμό όπου όλοι οι θεσμοί καταργούνται και αντικαθίστανται από το κόμμα και τις επιδιώξεις του ενός, του ηγέτη».

Αναρωτιόμαστε, ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ίχνος ιστορίας, είπε ο κ. Οικονόμου επισημαίνοντας: «δεν ξέρει πως όλοι όσοι έβλαψαν τη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της πολιτικής μας ιστορίας ξεκίνησαν τα εγχειρήματα εκτροπής με επίθεση στον Κοινοβουλευτισμό και με προσπάθεια απονομιμοποίησης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου;». Υπογράμμισε πως θα είναι και θα μείνει απελπιστικά μόνος στον κατήφορο και την κατρακύλα που έχει επιλέξει, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση διασφαλίζει και εγγυάται τη δημοκρατική ομαλότητα αλλά και τον σταθερό προσανατολισμό της Ελλάδος.

Θέλησε όπως είπε να ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια ότι η κυβέρνηση απεχθάνεται την ένταση και την οξύτητα. «Δεν επιδιώξαμε και δεν επιδιώκουμε αυτό το κλίμα» τόνισε επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν δυναμικά και να προστατεύσουν την ελληνική Δημοκρατία από οποιαδήποτε πρόκληση και προσπάθεια αποσταθεροποίησης ή απονομιμοποίησής της. Ακόμη είπε πως με αποφασιστικότητα δεν θα αφήσουν καμία διαβολή να διαχέεται στο δημόσιο στίβο. «Πρώτη και βασική μας μέριμνα είναι η θεσμική και κόσμια αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση θέσεων, ιδεών και κυρίως έργων», είπε.

Πέρασε στη συνέχεια σε κάποιες πολύ θετικές για τη χώρα μας εξελίξεις που προέκυψαν από τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών, οι οποίοι όπως είπε καταγράφουν την πρόοδο της Ελλάδας σε όλους τους τομείς.

