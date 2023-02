Πολιτική

Βαρεμένος - Καραμανλή: το τσαλάκωμα της φωτογραφίας, η ένταση και η “συγγνώμη” (βίντεο)

Σάλος ξέσπασε μετά απο την χειρνομία του Γιώργου Βαρεμένου. Για σεξιστική επίθεση κάνει λόγο η Άννα Καραμανλή. Τι αναφέρουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή, ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Βαρεμένο και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Καραμανλή.

Η Άννα Καραμανλή, αφού εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια για τους δύο πιλότους, που σκοτώθηκαν, είπε: «Πάλι καλά, που ο κ. Τσίπρας κράτησε ενός λεπτού σιγή χθες στην ομιλία του στο Περιστέρι», κατηγορώντας παράλληλα τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου πιλότου, πήγε χαμογελαστός στο θέατρο «Παλλάς», δείχνοντας σχετική φωτογραφία του με τη Ράνια Σβίγκου και την Πόπη Τσαπανίδου. «Αυτή είναι η υποκρισία Τσίπρα» ανέφερε η κ. Καραμανλή.

Τότε, αφού ανέβηκε η ένταση, ο Γιώργος Βαρεμένος άρπαξε από τα χέρια της βουλευτή τη φωτογραφία, την τσαλάκωσε και την πέταξε πάνω της, αφού φώναξε "αθλιότητα".

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Άννα Καρμανλή δήλωσε ότι «ήταν μια επίθεση από τον κ. Βαρεμένο, μια κίνηση απρέπειας σε μια γυναίκα βουλευτή. Διατύπωσα την άποψη μου, άσκησα μια πολιτική κριτική, είπα ότι ορθά κράτησαν ενός λεπτού σιγή στο Περιστέρι χθες, αλλά είπα ότι προχθές, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου παιδιού, ο κ.Τσίπρας και οι κυρίες Τσαπανίδου και Σβίγκου, χαμογελαστοί, πήγαν σε μια παράσταση».

«Είναι μια σεξιστική επίθεση σε βάρος μου. Σοκαρίστηκα από αυτό που μου συνέβη. Κράτησα την ψυχραιμία μου, αλλά σοκαρίστηκα από τον Γιώργο βαρεμένο, ο οποίος “σύρθηκε” να ζητήσει συγγνώμη», είπε η Άννα Καραμανλή.

Ο Γιώργος Βαρεμένος, δήλωσε στον Alpha σχετικά με την κίνησή του αυτή προς την Άννα Καραμανλή ότι "Το να λέει κανείς ότι αυτό είναι μία επίθεση στην κ. Καραμανλή δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν ήταν επιθετική κίνηση, το διευκρίνισα όσο πιο εμφατικά μπορούσα" και τα έριξε στην… τηλεοπτική εικόνα που, όπως είπε, κάποιες φορές, μπορεί να αλλοιώνει τα πάντα.





ΣΥΡΙΖΑ: η κα Καραμανλή προτίμησε την πολιτική καπηλεία μιας τραγωδίας

Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που συνέβη μεταξύ της κας Καραμανλή και του κ. Βαρεμένου στον "αέρα" τηλεοπτικής εκπομπής, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

"Η σημερινή ημέρα είναι βαριά φορτισμένη, καθώς αποχαιρετούμε τα παλικάρια μας, της Πολεμικής Αεροπορίας, που έφυγαν την ώρα του καθήκοντος. Ο κ. Βαρεμένος αντέδρασε με απαράδεκτο τρόπο σε μια απαράδεκτη, όμως, πρόκληση. Και ζήτησε αμέσως συγνώμη γι' αυτό. Αναμένουμε πότε και η βουλευτής της ΝΔ, κα Καραμανλή, θα ζητήσει μια συγνώμη για την επιλογή της να αποκομίσει πολιτική υπεραξία, ακόμη και σε μια στιγμή εθνικού πένθους και βαθιάς θλίψης.Σε μια στιγμή, δηλαδή, που όλους μας ενώνει, η κα Καραμανλή προτίμησε την πολιτική καπηλεία μιας τραγωδίας. Κρίμα!"

Νωρίτερα για το περιστατικό είχε κάνει ανακοίνωση και η Νέα Δημοκρατία, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: "Ο κ. Βαρεμένος άρπαξε χαρτί από τα χέρια της κ. Καραμανλή on air και το πέταξε, φωνάζοντας απειλητικά. Η πρωτόγνωρη επίθεση που θύμισε αντίστοιχες εικόνες με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό μας πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα και εντάσσεται στο τοξικό κλίμα που καλλιεργούν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ.Τσίπρας."





